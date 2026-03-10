El puente romano más largo y mejor conservado del mundo está en España: es Patrimonio de la Humanidad, mide 800 metros y cuenta con una arquitectura única

Para ellos se ubicaba en un punto estratégico perfecto, ya que permitía el paso hacia la Vía de la Plata, una de las arterias comerciales y militares más importantes de todo el imperio. Los romanos realmente pensaban en todo lo que pudiera pasar y, por eso, crearon un sistema de tamajares para cortar la corriente de agua en las épocas de lluvias más fuertes con unos salientes en los pilares.