El puente romano mejor conservado del mundo es español, es Patrimonio de la Humanidad y mide 800 metros: una joya que no conoces, pero que deberías
Forma parte de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España.
España está repleta de yacimientos arqueológicos pertenecientes a la época de la ocupación romana, cuando la península ibérica era conocida como la Hispania romana, una de las provincias más importantes del Imperio. Esta importancia se hace evidente en lugares como Tarragona, que conserva su impresionante anfiteatro, o Segovia, con su acueducto.
Pero es en otra localidad donde se encuentran los vestigios romanos mejor conservados de toda España; tal es así que este conjunto arqueológico fue incluido a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993, con razón de que “ofrece un excelente ejemplo de lo que fue la capital de una provincia romana en la época imperial”.
Un paseo sobre el Guadiana
El Puente Romano de Mérida conecta las dos partes de la capital extremeña que quedan separadas por el río Guadiana a su paso por la localidad. Construido en el siglo I a.C., está conformado por un total de 60 arcos y cuenta con una longitud total de 790 metros, lo que lo convierte en el puente romano conservado más largo de todo el mundo.
Desde su construcción, el puente ha sido testigo de infinidad de acontecimientos históricos: las desmesuradas crecidas del Guadiana, destrucciones y destrozos, guerras, … Con el paso del tiempo, en el puente también se han llevado a cabo varias obras de reconstrucción, la mayoría datadas de los siglos XIII, XV y XIX. Además, desde 1991 es un puente exclusivamente peatonal, por lo que ya no soporta el peso de los vehículos que transitaban por él.
El conjunto arqueológico de Mérida
Fundada a finales del siglo I a.C. por el emperador Augusto, la colonia de Augusta Emerita rápidamente se convirtió en una de las principales ciudades del Imperio. Capital de la entonces provincia romana de Lusitania, la actual Mérida todavía conserva muchos de los elementos construidos durante esta época dorada.
Así, paseando por esta maravillosa ciudad podemos contemplar monumentos como el Teatro y el Anfiteatro, el circo, un complejo sistema de abastecimiento de agua compuesto por los acueductos de San Lázaro y los Milagros, o el Templo de Diana. Todos estos sitios se conservan en tan buen estado que son incluso capaces de transportar al visitante hasta el pasado, a la época en qué la ciudad estaba habitada principalmente por generales romanos y la vida parecía ser mucho más tranquila.
