El puente romano mejor conservado del mundo es español, es Patrimonio de la Humanidad y mide 800 metros: una joya que no conoces, pero que deberías

Así, paseando por esta maravillosa ciudad podemos contemplar monumentos como el Teatro y el Anfiteatro, el circo, un complejo sistema de abastecimiento de agua compuesto por los acueductos de San Lázaro y los Milagros, o el Templo de Diana. Todos estos sitios se conservan en tan buen estado que son incluso capaces de transportar al visitante hasta el pasado, a la época en qué la ciudad estaba habitada principalmente por generales romanos y la vida parecía ser mucho más tranquila.