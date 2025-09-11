Un puente milagroso, aguas curativas y las reliquias de una santa: el bonito pueblo de Navarra que es parada indispensable del Camino de Santiago
A pesar de su pequeño tamaño y su poca población (cuenta con 491 habitantes censados), este pueblo navarro deja un recuerdo imborrable en todo viajero que lo visita.
Solo hay que recorrer 20 kilómetros desde el centro de Pamplona para llegar hasta el bonito pueblo de Navarra que alberga un puente milagroso, aguas curativas y las reliquias de una santa. Una joya que muchos peregrinos ya conocen, puesto que es parada indispensable del Camino de Santiago Francés tras el paso de los Pirineos por Roncesvalles. ¿Nos acompañas a descubrirlo?
En el corazón del valle de Esteríbar se esconde Zubiri, el pequeño pueblo navarro que hoy visitamos. Su nombre en euskera significa “pueblo del puente”, lo que ya anticipa la importancia de su monumento más emblemático: su puente medieval sobre el río Arga. Un puente que nada tiene que envidiar a otros tan bellos como el de Besalú, que es, sin ir más lejos, el más fotografiado de España.
En Zubiri la naturaleza se muestra generosa con montes de un verde tan intenso que lo inunda todo, prados salpicados de caseríos y senderos que invitan a caminar. Pero este pueblo no solo enamora al viajero por su paisaje o por su conexión jacobea: también conserva historias sobre reliquias sagradas y aguas milagrosas.
El pueblo del puente
Como ya hemos mencionado, Zubiri debe su nombre al puente que cruza el río Arga. Construido en el siglo XII, este arco de piedra constituyó una infraestructura crucial para los caminantes medievales, además de convertirse en epicentro de leyendas. Los zubiritarras lo han conocido siempre como el puente de la rabia porque, según la tradición, bastaba con hacer pasar a los animales enfermos de rabia tres veces bajo sus arcos para que se curaran. Además, se cuenta que los restos de Santa Quiteria, patrona contra la rabia y protectora de los animales, reposan bajo el puente.
También hay en el entorno de Zubiri numerosos manantiales y fuentes a los que se atribuyen propiedades curativas, como la fuente de batueco. Y si paseamos por el casco urbano, debemos detenernos frente a la iglesia de San Esteban, de nueva construcción, puesto que el edificio original fue destruido durante la Guerra Carlista.
En Zubiri siempre hay ajetreo. Cada día, el pueblo se llena de peregrinos que llegan desde Roncesvalles y continúan hacia Santiago. Todavía les falta un trecho. 752 kilómetros para ser exactos. En los bares se escuchan conversaciones en múltiples idiomas y, pese a ser un pueblo de tan solo 5 kilómetros cuadrados, el ambiente es cosmopolita y los vecinos reciben a todo el mundo con los brazos abiertos.
En los últimos años, ha crecido mucho y dispone de gran variedad de servicios, desde consultorio médico hasta oficina de turismo, farmacia, banco o tiendas de alimentación. Y con respecto al alojamiento, podemos elegir entre más de una decena de establecimientos, siendo la mayoría de ellos albergues y pensiones enfocadas al turismo jacobeo.
Gastronomía con sabor local
Otro de los puntos fuertes de Zubiri es su gastronomía. Los caminantes encuentran menús reconfortantes y nutritivos con platos tradicionales navarros entre los que destacan las truchas del río Arga o los quesos artesanos de la zona. Además, el vino y la sidra, de una calidad inmejorable, completan la experiencia.
Si el viajero se anima a descubrir Zubiri en verano, tendrá la suerte de vivir sus fiestas patronales en honor a Santa Lucía y San Esteban, con procesiones que merecen unas cuantas fotografías (si necesitas consejos para sacar las mejores instantáneas, puedes leerlos aquí), música y bailes tradicionales. También se celebran varias romerías hacia las ermitas cercanas que resultan especialmente conmovedoras.
En definitiva, Zubiri no es solo un punto en el Camino de Santiago. Y es que gracias su puente medieval, sus fuentes con propiedades milagrosas o su exquisita gastronomía, es un lugar que puede competir en belleza con otros pueblos navarros que parecen sacados de una película Disney.
