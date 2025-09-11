Un puente milagroso, aguas curativas y las reliquias de una santa: el bonito pueblo de Navarra que es parada indispensable del Camino de Santiago

Como ya hemos mencionado, Zubiri debe su nombre al puente que cruza el río Arga. Construido en el siglo XII, este arco de piedra constituyó una infraestructura crucial para los caminantes medievales, además de convertirse en epicentro de leyendas. Los zubiritarras lo han conocido siempre como el puente de la rabia porque, según la tradición, bastaba con hacer pasar a los animales enfermos de rabia tres veces bajo sus arcos para que se curaran. Además, se cuenta que los restos de Santa Quiteria, patrona contra la rabia y protectora de los animales, reposan bajo el puente.