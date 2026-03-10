Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces

Es uno de los lugares más fotografiados y transitados de la provincia de Sevilla pero, además, es un enclave lleno de historia e importancia patrimonial. Se trata del Puente de Isabel II, popularmente conocido como el Puente de Triana que, además de ser uno de los rincones más emblemáticos de Sevilla capital, es el puente de hierro más antiguo y mejor conservado de toda España.