El puente más grande de todo el Imperio Romano está en España: es una joya de la arquitectura civil que lleva en pie desde el siglo I
Para los amantes de la historia este puente es toda una reliquia que se esconde en el norte de España y del que muy pocos conocen lo que sus muros han vivido.
Su silueta no solo une dos orillas, sino también dos milenios de historia que se esconden entre las piedras que lo forman. Desde su construcción en tiempos del Imperio romano, este puente ha sido testigo del tránsito de soldados, mercaderes, peregrinos y viajeros que buscaban cruzar el gran río gallego del Miño para vivir mil y una vidas que nosotros nunca conoceremos. Aquellos que aman la historia encuentran un atractivo inevitable en este puente que se alza como el que tiene el mayor arco del Imperio Romano en España.
La historia tras los muros de este emblemático puente que se levanta sobre el río Miño
Esta es una joyas más antiguas y emblemáticas que se esconden en Galicia, concretamente en Ourense. Su origen se remonta, según la tradición, a la época del emperador Trajano, aunque las técnicas constructivas apuntan más bien al tiempo de Augusto, cuando Ourense comenzaba a consolidarse como núcleo estratégico del noroeste peninsular. Este puente fue un hito de la ingeniería romana: durante siglos, fue el único paso en muchos kilómetros capaz de salvar el ancho cauce del Miño, enlazando la Vía XVIII, que unía Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga).
Antiguamente conocido como el Puente Viejo o Puente Mayor
También conocido como Ponte Vella, debemos destacar que realmente su historia, como la del propio río, ha sido una sucesión de crecidas, ruinas y reconstrucciones. La primera gran restauración documentada se realizó entre 1228 y 1229, bajo el patrocinio del obispo Don Lorenzo y el apoyo del rey Fernando III el Santo. Entonces se le otorgó su perfil actual, con arcos apuntados y rampas ascendentes, un aire medieval que lo diferencia de otros puentes romanos del país. Sin embargo, no sería hasta el siglo XVII cuando, gracias al arquitecto Melchor de Velasco, el puente alcanzó su máximo potencial.
En sus mejores tiempos contó con once arcos (hoy quedan siete), y llegó a tener una torre de vigilancia, derribada en 1839, que aún aparece representada en el escudo de la ciudad. Con sus 370 metros de longitud y un arco central que se eleva 38 metros sobre las aguas, sigue siendo una de las obras más imponentes de nuestro país.
Este hito sitúa a Ourense en la élite de la ingeniería romana, junto a la Muralla de Lugo y la Torre de Hércules de A Coruña, formando una tríada monumental que testimonia la magnitud del legado romano en la comunidad.
