El puente más grande de todo el Imperio Romano está en España: es una joya de la arquitectura civil que lleva en pie desde el siglo I

También conocido como Ponte Vella, debemos destacar que realmente su historia, como la del propio río, ha sido una sucesión de crecidas, ruinas y reconstrucciones. La primera gran restauración documentada se realizó entre 1228 y 1229, bajo el patrocinio del obispo Don Lorenzo y el apoyo del rey Fernando III el Santo. Entonces se le otorgó su perfil actual, con arcos apuntados y rampas ascendentes, un aire medieval que lo diferencia de otros puentes romanos del país. Sin embargo, no sería hasta el siglo XVII cuando, gracias al arquitecto Melchor de Velasco, el puente alcanzó su máximo potencial.