El puente más fotografiado de España salva un tajo de 98 metros: tardó 42 años en construirse y une las dos mitades de una de las ciudades más espectaculares de Andalucía

La arquitectura ha ayudado al ser humano a sobrepasar obstáculos que de otra manera no podría haber superado desde el principio de los tiempos, aunque fuera de una manera primigenia. Los puentes son un gran ejemplo de ello. Es un elemento que tenemos tan integrado en nuestro día a día que muchas veces olvidamos su importancia histórica, arquitectónica y paisajística. Porque algunos de ellos ya son parte de la postal más reconocible de un pueblo o ciudad, como sucede en Ronda, uno de los pueblos más fotogénicos de Málaga.

El Puente Nuevo de Ronda, en Málaga / Istock / Eloi_Omella

Hace ya tres siglos que se proyectó la idea de erigir un puente que conectara la ciudad antigua con el barrio nuevo de El Mercadillo. Para aquel entonces y ante el rápido crecimiento de la ciudad, los puentes Viejo y Romano eran insuficientes. En 1735 se hizo un primer intento, levantando un pequeño puente de un solo arco de unos 100 metros de altura. Algo tan ambicioso para la época que tardó seis años en derrumbarse, llevándose consigo la vida de al menos 50 personas. La construcción definitiva fue entre 1751 y 1793.

Adriana Fernández

Habiendo aprendido de la catástrofe, dedicaron un total de 42 años a construir un puente esta vez mucho más resistente, lo que se conoce como el Puente Nuevo. La estructura que quedó fue la que contemplamos hoy: 98 metros sobre la garganta del Tajo que, ya sí, unieron las dos partes de Ronda. La imagen de esta ciudad ya está más que asociada al puente. De hecho, es una de las zonas más fotografiadas de todo Andalucía. Hay quien viaja hasta allí únicamente para disfrutar de las vistas, sin saber que, a ambos lados, guarda un destino precioso.

La ciudad que conquista a todos los viajeros

Ronda recibe más de 2,5 millones de visitantes al año -una cifra que incluso supera a las del Machu Picchu, que recibe en torno a 1,5 millones-. Es uno de los destinos más impresionantes de España, y no solo por su puente, ya que su casco histórico rebosa arte e historia por todos los rincones. A un lado, la ciudad moderna, con sus comercios y largas avenidas; y al otro, la vieja, con casas palaciegas en calles empedradas y la impronta andalusí que todavía puede apreciarse a través de sus murallas y sus baños árabes.

El interior de los baños árabes de Ronda, Málaga / Istock / Antonio Lopez Velasco

El corazón de la zona antigua es la plaza Duquesa de Parcent, un punto en el que viajar atrás en el tiempo entre conventos, iglesias y palacetes. Grandes artistas como Ernest Hemingway quedaron impactados ante la belleza de Ronda. El escritor dijo sobre ella que es un lugar que merece la pena visitar, una ciudad romántica y perfecta para disfrutar de su entorno, su buen vino, su magnífica comida y su tranquilidad. O Rainer Maria Rilke, que llegó a Ronda por casualidad y acabó quedándose varios meses, saliendo así de su bloqueo creativo.

Las calles típicas de Ronda, Málaga / Istock / Josianne Toubeix

Un museo al aire libre

El casco antiguo de Ronda se comprende mejor cuando se conoce un poco su historia. Fue fundada por los romanos con el nombre de Arunda y alcanzó su máximo esplendor en la época musulmana, de la que se conservan elementos como las murallas, los baños árabes del siglo XIII -los mejor conservados de la península- o la Puerta de Almocábar. Con la reconquista cristiana, llegaron los palacios renacentistas y las casas señoriales, como la Casa del Rey Moro. Así, Ronda acabó siendo un museo al aire libre con el eclecticismo por bandera.

Uno de los accesos a Ronda desde el Puente Nuevo / Istock / DoraDalton

Esta urbe malagueña, además, presume de ser la cuna de la tauromaquia moderna, con una plaza de toros erigida en 1785 que resulta ser de las más antiguas y monumentales del país. Sea o no sea el viajero aficionado a los toros, es un recinto que se debería visitar, aunque fuera únicamente para comprender el impacto que tuvo y tiene en la cultura local. Aquí también se celebran otras festividades con mucho sabor andaluz, como la Feria de Pedro Romero o la Semana Santa, vividas con mucha pasión y con orgullo de sus raíces.