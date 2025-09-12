El puente colgante que une Asturias y Galicia: dos aldeas paradas en el tiempo y rodeadas de naturaleza virgen

La aldea se ubica en la entrada del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, uno de los espacios naturales mejor conservados de la península, con bosques antiguos, rutas de osos y a pocos kilómetros del desfiladero de Bustelín, todo un espectáculo geológico único. Del lado gallego, podrás disfrutar de las ancestrales montañas de A Fonsagrada.