El puente más bonito del mundo está en España, según los expertos: "Es un hito de la ingeniería de la época”, con casi cien metros de altura que desafían los principios de la arquitectura
Es la combinación perfecta entre ingeniería, historia, paisaje y emoción.
Decir que es el puente más bonito del mundo puede sonar a exageración (es lo que tiene la subjetividad en estos tiempos de algoritmo e Inteligencia Artificial), pero de lo que no hay duda es de que se trata de una obra maestra de la ingeniería urbana. Y está en uno de los pueblos más bonitos de España. Y eso tampoco es exagerar.
La historia de este puente es cuanto menos curiosa. Se le conoce como el Puente Nuevo, aunque ya lleva construido casi 300 años, que se dice rápido. Como rápida fue la construcción del primer puente, levantado en el año 1735 (eran tiempos de Felipe V): un arco de 35 metros de altura cuyas obras tan solo duraron ocho meses.
Un desafío a la arquitectura de la época
Sin embargo, las prisas nunca son buenas (en la construcción de obra civil, tampoco) y solo seis años después, se derrumbó. Eso hizo que se replanteara nuevamente la obra, retrasando hasta 1751 la construcción, ahora sí, de un nuevo puente (sobre los cimientos del anterior) cuyas obras terminaron 42 años después. Esta vez sí que se lo tomaron con calma, y funcionó, porque más de 230 años después el Puente Nuevo de Ronda sigue intacto.
Aunque no sin críticas. Y es que la manera en la que se diseñó fue “una locura contraria a lo que se hacía en el resto del mundo y a la historia de los puentes: liberar los cauces, diseñar estructuras que fueran transparentes al río, que no fueran un obstáculo a su movimiento”, en palabras de Carlos Polimón, ingeniero y autor del libro ‘De puentes por España’ (editado por Geoplaneta).
Más que un puente, el gran icono de Ronda (con permiso de la Real Maestranza)
La belleza del Puente Nuevo de Ronda (es curioso que, a pesar de los siglos, se le siga llamando ‘nuevo’) reside en su construcción. Una obra maestra que alcanza los 98 metros de altura, construida sobre sillares de piedra extraídos del fondo de la garganta del río Tajo que pasa sobre sus arcos.
Pero también es bonito por el bellísmo entorno malagueño en el que se ubica. En ese desfiladero de vértigo que divide el pueblo de Ronda en dos: a un lado, el barrio antiguo de la ciudad, con su centro histórico de origen musulmán y sus callejuelas estrechas y abigarradas; al otro, el barrio moderno, que surgió gracias a la construcción del puente, permitiendo la expansión urbanística de la ciudad.
Las vistas desde los balcones de las casas que se encuentran en sus dos orillas son sencillamente espectaculares, como viviendas que caen al vacío sobre el borde mismo del precipicio. El contraste entre la piedra del puente y el vacío debajo crea una imagen muy dramática y única.
Y es que, más que un puente, su diseño en piedra maciza le da un aspecto de lo más monumental y atemporal, que recuerda más a un edificio arquitectónico colgando sobre el abismo que a un puente que une dos partes del pueblo.
Dos mundos unidos por un puente histórico
En realidad lo que une son dos mundos, porque conecta el origen de Ronda con la parte más moderna y actual; cruzarlo es casi hacer un viaje en el tiempo, y este simbolismo histórico le añade un valor que va más allá de lo estético y lo puramente visual.
No es de extrañar que haya servido de inspiración a muchos artistas y escritores de la talla de Ernest Hemingway y Orson Welles (lo que, por otro lado, ha contribuido enormemente al crecimiento de su fama internacional).
- Norman Foster, arquitecto ganador del Pritzker: 'Cuando entras en el Panteón de Roma comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano”
- Nacho Ares, egiptólogo: 'La Gran Pirámide no es un monumento al ego de un faraón, es una máquina de precisión matemática que te devuelve datos sobre el radio de la Tierra que nadie conocía hace 4.500 años
- El mapa con las mejores rutas de senderismo de España en 2026, una por provincia: paisajes de película, pasarelas imposibles y un paseo por el riqueza geológica de España
- 10 viajes que debes hacer después de los 65 años: son la combinación perfecta de belleza, comodidad y experiencias memorables
- El refugio favorito de Rosalía: un pueblo de solo 8.000 habitantes entre viñedos, cerezos y masías históricas a solo 30 kilómetros de Barcelona
- La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja (61 años) no es la Ruta del Cares: Es un 'lugar privilegiado” que ofrece panorámicas bellísimas y 'la mejor puesta de sol de España
- El mapa con las calles donde mejor se come en España, provincia a provincia: barras, tabernas y tapas que merecen una escapada
- El refugio favorito de Paz Vega para pasar el verano: una isla del Mediterráneo, playas idílicas, calas escondidas, y un recinto amurallado que es Patrimonio de la Humanidad