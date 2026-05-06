El puente más bonito del mundo está en España, según los expertos: "Es un hito de la ingeniería de la época”, con casi cien metros de altura que desafían los principios de la arquitectura

Decir que es el puente más bonito del mundo puede sonar a exageración (es lo que tiene la subjetividad en estos tiempos de algoritmo e Inteligencia Artificial), pero de lo que no hay duda es de que se trata de una obra maestra de la ingeniería urbana. Y está en uno de los pueblos más bonitos de España. Y eso tampoco es exagerar.

La historia de este puente es cuanto menos curiosa. Se le conoce como el Puente Nuevo, aunque ya lleva construido casi 300 años, que se dice rápido. Como rápida fue la construcción del primer puente, levantado en el año 1735 (eran tiempos de Felipe V): un arco de 35 metros de altura cuyas obras tan solo duraron ocho meses.

Adriana Fernández

Un desafío a la arquitectura de la época

Sin embargo, las prisas nunca son buenas (en la construcción de obra civil, tampoco) y solo seis años después, se derrumbó. Eso hizo que se replanteara nuevamente la obra, retrasando hasta 1751 la construcción, ahora sí, de un nuevo puente (sobre los cimientos del anterior) cuyas obras terminaron 42 años después. Esta vez sí que se lo tomaron con calma, y funcionó, porque más de 230 años después el Puente Nuevo de Ronda sigue intacto.

Su construcción fue un desafrío a la ingeniería de la época. / Istock

Aunque no sin críticas. Y es que la manera en la que se diseñó fue “una locura contraria a lo que se hacía en el resto del mundo y a la historia de los puentes: liberar los cauces, diseñar estructuras que fueran transparentes al río, que no fueran un obstáculo a su movimiento”, en palabras de Carlos Polimón, ingeniero y autor del libro ‘De puentes por España’ (editado por Geoplaneta).

Más que un puente, el gran icono de Ronda (con permiso de la Real Maestranza)

La belleza del Puente Nuevo de Ronda (es curioso que, a pesar de los siglos, se le siga llamando ‘nuevo’) reside en su construcción. Una obra maestra que alcanza los 98 metros de altura, construida sobre sillares de piedra extraídos del fondo de la garganta del río Tajo que pasa sobre sus arcos.

Una obra maestra que alcanza los 98 metros de altura. / Istock

Pero también es bonito por el bellísmo entorno malagueño en el que se ubica. En ese desfiladero de vértigo que divide el pueblo de Ronda en dos: a un lado, el barrio antiguo de la ciudad, con su centro histórico de origen musulmán y sus callejuelas estrechas y abigarradas; al otro, el barrio moderno, que surgió gracias a la construcción del puente, permitiendo la expansión urbanística de la ciudad.

Las vistas desde los balcones de las casas que se encuentran en sus dos orillas son sencillamente espectaculares, como viviendas que caen al vacío sobre el borde mismo del precipicio. El contraste entre la piedra del puente y el vacío debajo crea una imagen muy dramática y única.

Como viviendas que caen al vacío sobre el borde mismo del precipicio. / Istock

Y es que, más que un puente, su diseño en piedra maciza le da un aspecto de lo más monumental y atemporal, que recuerda más a un edificio arquitectónico colgando sobre el abismo que a un puente que une dos partes del pueblo.

Dos mundos unidos por un puente histórico

En realidad lo que une son dos mundos, porque conecta el origen de Ronda con la parte más moderna y actual; cruzarlo es casi hacer un viaje en el tiempo, y este simbolismo histórico le añade un valor que va más allá de lo estético y lo puramente visual.

Cruzarlo es como viajar entre dos mundos separados por siglos de historia. / Istock

No es de extrañar que haya servido de inspiración a muchos artistas y escritores de la talla de Ernest Hemingway y Orson Welles (lo que, por otro lado, ha contribuido enormemente al crecimiento de su fama internacional).