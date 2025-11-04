El puente más alto de Europa está en España: tardó 45 años en construirse y es una de las imágenes más impactantes de la costa de nuestro país
Entre las aguas del Atlántico una estructura se alza sobre la bahía como una cuerda tensada. Aunque apenas lleva en uso una década, su silueta es ya parte del horizonte.
El proyecto comenzó a gestarse en 1969. Ya hace 60 años los ciudadanos de la provincia de Cádiz protestaban por el tráfico lento que se adueñaba de los accesos a la capital. Con el paso de los años y el aumento de la población, el problema no hizo más que empeorar, pero las dificultades económicas y los desacuerdos políticos pospusieron la obra durante años.
No fue hasta 2008 cuando se colocó la primera piedra del Puente de la Constitución de 1812, dando inicio a un proceso que culminaría, por fin, en 2015. El resultado fue una estructura que transformó por completo la fisonomía de la bahía y que, de paso, se convirtió en el puente más alto de Europa.
Así es el Puente de la Constitución de 1812
La obra se bautizó en homenaje a La Pepa, la primera Carta Magna liberal española, nacida en Cádiz. El premio al puente más largo está disputado entre el Viaducto de Millau, en Francia, que desde el suelo levanta 343 metros; y el Puente de la Constitución de Cádliz, que solo tiene 185 metros de altura total, pero cuyo tablero se eleva 69 metros sobre el agua, siendo el puente más alto de Europa en plano sobre una superficie acuática.
En solo una década se ha convertido en una de las postales más reconocibles del litoral andaluz. Diseñado por el ingeniero Javier Manterola y construido por Dragados, el puente supuso un desafío técnico monumental. Con una anchura de casi 37 metros y una longitud de más de 3 kilómetros, doble calzada para vehículos privados y un carril adicional reservado para transporte público, es también el tercer puente atirantado más largo de Europa. Su coste final fue de 511 millones de euros, el doble de la previsión inicial, pero dio como resultado una de las infraestructuras más ambiciosas de la ingeniería civil española.
El puente que se deshace al pasar los barcos
La obra incluye un tramo desmontable, ideado para permitir el paso de grandes embarcaciones hacia los astilleros de Cádiz. Es una concesión práctica a la vocación marinera de la bahía y uno de los requisitos que logró que por fin se aprobara el proyecto. Para alzarlo, hace falta contar con una grúa capaz de levantar una pieza de 150 metros de largo como si de un LEGO se tratase.
Cuando se encuentra completo, el puente conecta la autopista del Sur con la ciudad, completando los accesos junto al istmo de San Fernando y el puente Carranza.
Casi medio siglo después
El coloso se inauguró en septiembre de 2015, 45 años después de que se empezara a proyectar, y ya se ha convertido en un símbolo. Durante su construcción, las ciudades de Cádiz y el Puerto de Santa María pasaron casi una década mirando al horizonte para seguir su avance. Hoy la construcción es toda una definición de la Provincia de Cádiz como capital de la ingeniería.
