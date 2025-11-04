El puente más alto de Europa está en España: tardó 45 años en construirse y es una de las imágenes más impactantes de la costa de nuestro país 

En solo una década se ha convertido en una de las postales más reconocibles del litoral andaluz. Diseñado por el ingeniero Javier Manterola y construido por Dragados, el puente supuso un desafío técnico monumental. Con una anchura de casi 37 metros y una longitud de más de 3 kilómetros, doble calzada para vehículos privados y un carril adicional reservado para transporte público, es también el tercer puente atirantado más largo de Europa. Su coste final fue de 511 millones de euros, el doble de la previsión inicial, pero dio como resultado una de las infraestructuras más ambiciosas de la ingeniería civil española.