Los cinco pueblos para visitar esta Navidad en Andalucía
Hay municipios de la comunidad que tienen una magia especial durante las fiestas, estos son algunos de ellos
Andalucía es una tierra que merece la pena conocer en cualquier época del año. Y es que, ya sea en verano, primavera o invierno, siempre hay rincones que brillan con luz propia y que es obligatorio visitar, al menos, una vez al año... también en Navidad. Y es que, muchos pueblos de la comunidad, bien sea por sus tradiciones o por otros motivos, brillan con luz propia durante estas fiestas. Te traemos cinco ejemplos, ¿conoces alguno más?
Estepa (Sevilla)
Los mantecados, alfajores o mazapanes son todo un símbolo de la Navidad en España y, en Andalucía, hay varios pueblos que cuentan con una importante industria dedicada a estos productos, como puede Antequera (Málaga) o Rute. Sin embargo, el más importante es sin duda, Estepa. Este municipio sevillano cuenta con más de una veintena de fábricas dedicadas a la producción de mantecados y polvorones. En él, se puede conocer de primera mano cómo se trabaja en las fábricas y visitar lugares como el Museo del Chocolate, y uno de los más importantes de Europa, el Museo de Mantecado, la Ciudad del Chocolate, el Nacimiento de La Estepeña.. ¡y por supuesto probar sus productos!
Beas (Huelva)
Este municipio de poco más de 4.000 habitantes cuenta con el Belén viviente más antiguo de Andalucía y segundo de España. Con más de medio siglo de historia, en él participan tanto animales como vecinos, que recrean diferentes escenas del nacimiento de Jesucristo. Cuenta con más de 300 figurantes y está perfectamente ambientado, hasta el punto de haber conseguido numerosos premios por parte de instituciones públicas y belenistas. Puede consultar su horario y comprar las entradas a través de este enlace.
Olvera (Cádiz)
Los famosos pueblos blancos son una opción que es obligatorio visitar a lo largo del año. Sin embargo, en Navidad son aún más especiales. Buena prueba de ello es Olvera, que durante las fiestas acoge un Belén viviente además de decorar sus calles de manera muy especial. Destaca también su mercadillo navideño y su gran oferta de actividades.
Higuera de la Sierra (Huelva)
Volvemos a Huelva para en este caso hablar de Higuera de la Sierra, que celebra la segunda Cabalgata de Reyes más antigua de España. Es Fiesta de Interés Turístico Nacional y es toda una seña de identidad del pueblo. Participan carrozas decoradas de la manera tradicional, acompañadas de música y representaciones teatrales. No solo se representa la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, también otras escenas de la Biblia como el nacimiento de Jesús, además de intervenir otros personajes bíblicos.
Almuñécar (Granada)
Si eres de los que quiere pasar un Año Nuevo diferente tu opción es Almuñécar. En la localidad desafían al frío y celebran la entrada del nuevo año dándose un baño en la playa de San Cristóbal acompañados, por supuesto, de un gorro de Papá Noel.
Síguele la pista
Lo último