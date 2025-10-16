Los cinco pueblos para visitar esta Navidad en Andalucía

Los mantecados, alfajores o mazapanes son todo un símbolo de la Navidad en España y, en Andalucía, hay varios pueblos que cuentan con una importante industria dedicada a estos productos, como puede Antequera (Málaga) o Rute. Sin embargo, el más importante es sin duda, Estepa. Este municipio sevillano cuenta con más de una veintena de fábricas dedicadas a la producción de mantecados y polvorones. En él, se puede conocer de primera mano cómo se trabaja en las fábricas y visitar lugares como el Museo del Chocolate, y uno de los más importantes de Europa, el Museo de Mantecado, la Ciudad del Chocolate, el Nacimiento de La Estepeña.. ¡y por supuesto probar sus productos!