Los 10 pueblos de La Rioja y Navarra donde el eclipse será total: la franja roza ambas comunidades y estos municipios están dentro

En pocos días, el 12 de agosto para ser más concretos, tendrá lugar el esperadísimo eclipse solar total, que hacia las 20h oscurecerá el cielo del territorio peninsular español, en mayor o menor medida dependiendo de la región de la península. Comenzando por el norte de España, en la zona de Galicia y Asturias, y saliendo por la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, la franja de la totalidad recorrerá parte de las comunidades de Cantabria, el País Vasco, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y La Rioja.

Serán necesarias las gafas homologadas para observar el eclipse / Jason Howell

Si bien la gran mayoría del territorio peninsular podrá contemplar el eclipse, fuera de la franja de la totalidad se verá tan solo de manera parcial, por lo que el sol quedará tapado solo en un trozo y la oscuridad será menor. Aquellos más aficionados a la astronomía y los eclipse – un fenómeno que mueve millones de personas alrededor del mundo cada año – hace ya tiempo que se prepararon para poder ver esta maravilla del universo en las mejores condiciones, escogiendo el lugar idóneo con la suficiente antelación como para que no haya problemas de última hora.

Pero siempre hay aquellos que nos decidimos en el último momento. Si eres uno de estos no te preocupes, porque a continuación te propongo un total de 10 localidades entre las comunidades de La Rioja y Navarra donde podrás observar este espectáculo en perfectas condiciones.

Los mejores pueblos para la observación

Gran parte del territorio de las comunidades de Navarra y La Rioja queda incluido dentro de la franja de totalidad del eclipse, por lo que encontrar un punto desde el cual hacer la observación es de lo más sencillo. Lo único que hay que hacer es encontrar un punto lo suficientemente alto y despejado como para que no haya obstrucciones en el campo de visión; una vez conseguido, tan solo hará falta esperar a que llegue el momento.

Haro

Ubicado en el límite noroeste de la comunidad de La Rioja, este pueblo de casi 12.000 habitantes (lugar natal del seleccionador español Luís de la Fuente) se ha posicionado como uno de los mejores rincones de la región para observar el eclipse. Organizado por el propio ayuntamiento del municipio, el acontecimiento se vivirá desde el magnífico mirador de la Atalaya, y estará acompañado por la música de un pinchadiscos, lo cual hará que sea un momento todavía más especial.

Ollauri

Situado un poco más al sur de Haro, las dos principales bodegas de esta localidad organizan su propio evento para la observación del eclipse. El precio de entrada para la bodega Valenciso es de 35€ (40€ con el trayecto en autobús desde Logroño), y permitirá disfrutar del eclipse con un buen picoteo y sus mejores vinos. Por otro lado, la bodega Beronia (con su entrada de 49€) ofrece un avistamiento desde sus viñedos, acompañado de música, y con unos pintxos deliciosos y un vino excelente.

Entrena

En la Rioja media-alta y con una población de algo más de 1.600 habitantes, la Finca de los Arandinos Bodega, erigida en lo alto de un pequeño montículo de tierra rodeado de viñedos, es uno de los lugares más idílicos para la observación del eclipse. La entrada aquí cuesta 75€ por persona, e incluye un vino de bienvenida y la degustación de una selección de pintxos, todo esto acompañado por la mejor música y un escenario de ensueño.

Cordovín

En la comarca de Nájera, el ayuntamiento de este pequeño pueblo de 150 habitantes propone una de las observaciones más relajadas de todas. Desde el nuevo Mirador de Guardaviñas, el ayuntamiento invita a sus vecinos y visitantes a acercarse al lugar – trayendo su propia cena y bebida, así como una manta o una silla para estar bien cómodo – para poder presenciar este momento tan especial todos juntos.

Ábalos

Con una población algo superior a los 250 habitantes, este pequeño pueblo del margen izquierdo del río Ebro, situado a escasos kilómetros del límite con el País Vasco, es perfecto para la observación del eclipse. Desde la ermita de San Felices, a las afueras del pueblo, el acontecimiento promete ser una experiencia inolvidable.

Arguedas

Ya en territorio navarro, a las puertas de las Bardenas Reales, este pueblo de 2.300 habitantes guarda uno de los mejores puntos de observación del eclipse de toda la región. Con una duración calculada de 73 segundos, el aforo dentro del recinto habilitado es de 2.000 personas, y cuenta con una entrada de 6€ por persona. El lugar cumple además con las condiciones mínimas en materia de accesibilidad, por lo que es seguro para las personas con movilidad reducida.

Las Bardenas Reales son también un excelente lugar para observar el eclipse / Istock / MarioGuti

Buñuel

Situado en el extremo sureste de Navarra y con una población de algo más de 2.300 habitantes, el espacio habilitado para la observación del eclipse se encuentra aquí junto al cauce del río Ebro. Perfectamente acondicionado para acoger a 650 visitantes, el eclipse se calcula que durará 74 segundos en este punto.

Viana

La duración del eclipse en este pueblo de casi 4.500 habitantes será de unos 76 segundos, convirtiéndolo en uno de los lugares de mayor duración de todo el territorio. El aforo del punto de observación es de 2.000 personas, cifra a la que probablemente se llegue rápidamente; por suerte, los terrenos de los alrededores del pueblo ofrecen también unas panorámicas estupendas para poder ver el eclipse en condiciones.

Peralta

Con una población de 6.000 habitantes, la duración del eclipse en este pueblo será algo inferior, alcanzando los 68 segundos. El aforo del área delimitada alcanza los 2.500 asistentes, pero sus alrededores son también perfectos para observar el eclipse. Como en el resto de pueblos de la Red oficial de puntos de Observación de Navarra, la entrada es de 6€ por persona.

Larraga

Con un tiempo de duración menor al resto, tan solo 52 segundos, este pueblo del corazón de Navarra, con una población de 2.100 habitantes, ofrece uno de los mejores enclaves para vivir el eclipse. Señalizado como punto accesible para las personas con movilidad reducida, el recinto delimitado para la observación (el campo de fútbol del pueblo) permitirá el acceso a 1.000 personas. Aún así, los espacios de los alrededores cuentan también con las características necesarias para la observación.