3 pueblos mágicos que tienes que conocer si vives en Madrid: historia, vino y paisajes con alma entre conventos, castillos y montañas
Tres municipios se unen en una experiencia que combina patrimonio, naturaleza y gastronomía. Tres escapadas únicas para descubrir la otra cara de la Comunidad de Madrid.
A veces hay que salir de la capital para encontrar la auténtica esencia de Madrid. Más allá de los grandes clásicos, existen pueblos que conservan la historia viva en sus calles, el sabor de lo local y el ritmo tranquilo de lo rural. Son los Pueblos Mágicos de la Comunidad de Madrid, una nueva propuesta que une tres destinos excepcionales: Loeches, San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo de El Escorial, bajo un mismo proyecto de turismo sostenible y cultural.
La iniciativa, impulsada por la Asociación Pueblos Mágicos de España junto a la Comunidad de Madrid, busca poner en valor estos enclaves como destinos de calidad, alejados de la masificación y pensados para disfrutar con calma. El próximo 21 de octubre se celebrará su presentación oficial en Loeches, pero el viaje ya puede empezar: un recorrido que combina historia, vino, paisaje y emoción.
Loeches: retiro noble entre conventos y silencio
A tan solo 35 kilómetros de la capital, Loeches fue durante siglos lugar de retiro de nobles y religiosos. Su joya monumental es el Monasterio de la Inmaculada Concepción, fundado por el Conde-Duque de Olivares en el siglo XVII, donde reposan miembros de la nobleza española en un panteón que rivaliza en elegancia con El Escorial.
Sus calles empedradas y su atmósfera serena invitan a desconectar. En el paquete turístico, la visita guiada al monasterio se complementa con una degustación de gastronomía conventual reinterpretada por chefs locales, una experiencia que combina historia y sabor.
San Martín de Valdeiglesias: tierra de viñas y leyendas
A poco más de una hora de Madrid, San Martín de Valdeiglesias sorprende por su vitalidad. Situado entre las sierras y los embalses del suroeste madrileño, este pueblo es conocido por su tradición vinícola y su fortaleza del siglo XV, el Castillo de la Coracera, vinculado a Isabel la Católica.
El itinerario incluye una visita guiada a su casco histórico, una cata de vinos con maridaje gastronómico y tiempo libre para recorrer el embalse de San Juan o sus rutas naturales. Su mezcla de historia, paisaje y vino convierte a San Martín en una de las paradas más atractivas de la ruta.
San Lorenzo de El Escorial: el emblema del equilibrio
El recorrido culmina en San Lorenzo de El Escorial, emblema del equilibrio entre arte y naturaleza. Más allá del célebre monasterio, la experiencia propone una inmersión completa en la villa regia: paseo por la Silla de Felipe II, visita a los Jardines del Fraile y degustación de productos locales en un restaurante tradicional, con pernoctación en alojamientos que respiran historia.
Cada rincón evoca la grandeza serena del pasado y la armonía de un entorno que invita a la contemplación.
Una nueva forma de viajar por Madrid
El Proyecto Pueblos Comunidad de Madrid no busca solo promocionar, sino transformar la manera de viajar. Su propuesta está centrada en la autenticidad y en el impacto local positivo: descubrir con calma, conocer a los vecinos, saborear lo propio y reconectar con lo cercano.
Las experiencias están disponibles ya en la plataforma The Genuine Travel Experience, con grupos reducidos, visitas guiadas y estancias en alojamientos con encanto.
Viajar con alma
En estos Pueblos Mágicos no se viene a pasar: se viene a quedarse. A mirar con otros ojos lo que tenemos cerca. A disfrutar de un Madrid distinto, donde la historia se mezcla con la naturaleza y los sabores locales con la emoción del descubrimiento. Tres pueblos, tres identidades, una sola experiencia para redescubrir la magia de Madrid desde dentro.