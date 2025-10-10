3 pueblos mágicos que tienes que conocer si vives en Madrid: historia, vino y paisajes con alma entre conventos, castillos y montañas

A veces hay que salir de la capital para encontrar la auténtica esencia de Madrid. Más allá de los grandes clásicos, existen pueblos que conservan la historia viva en sus calles, el sabor de lo local y el ritmo tranquilo de lo rural. Son los Pueblos Mágicos de la Comunidad de Madrid, una nueva propuesta que une tres destinos excepcionales: Loeches, San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo de El Escorial, bajo un mismo proyecto de turismo sostenible y cultural.