Ribadavia, uno de los Pueblos Mágicos de Galicia, combina historia, vino y calles con encanto junto al río Avia
Este proyecto conecta más de 150 pueblos con alma en toda España: rutas, alojamientos con alma y experiencias para vivir el rural

Una red que reivindica la esencia rural y celebra la autenticidad de los pueblos vivos. Aquí, cada visita se convierte en una experiencia que emociona y deja huella.

A veces, la magia está en lo sencillo: en una panadería que huele a pan recién hecho, en un vecino que te invita a probar su vino o en una plaza donde la vida transcurre al ritmo lento de las campanas.

Así nació, en 2016, Pueblos Mágicos de España, una red que redibuja el mapa emocional del país y demuestra que el alma del territorio se encuentra en sus pueblos.

Lo que hace mágico a un pueblo

El proyecto ha tejido una comunidad que trasciende los límites geográficos. Desde Taramundi hasta Zahara de los Atunes, más de 150 localidades forman parte de este movimiento que celebra la autenticidad, la sostenibilidad y la vida rural.

Aquí no hay decorado turístico ni competencia: solo cooperación y verdad. Cada pueblo se evalúa por su patrimonio, paisajes, gastronomía y compromiso con su gente. Pero lo que realmente cuenta es lo que no se mide: la emoción de quien llega y se siente en casa.

Luarca, la villa blanca de la costa asturiana, cautiva con su faro, su puerto pesquero y su espíritu marinero

Luarca, la villa blanca de la costa asturiana, cautiva con su faro, su puerto pesquero y su espíritu marinero

Un sello que inspira cooperación

Más que una distinción, Pueblos Mágicos es un movimiento que pone a las personas en el centro. Las instituciones cuidan el patrimonio y promueven los productos locales; los habitantes mantienen vivas las tradiciones; y los viajeros se convierten en embajadores de lo rural.

El resultado es un turismo circular y sostenible, que deja huella en el visitante y en el territorio.

Rutas y pasaportes para viajar con propósito

Cada pueblo cuenta con web propia en pueblosmagicos.es y presencia en la app oficial, donde los viajeros pueden sellar su Pasaporte Mágico al visitar las localidades adheridas.

Alcalá de los Gazules, en el corazón del Parque de los Alcornocales, combina herencia andalusí y belleza natural

Alcalá de los Gazules, en el corazón del Parque de los Alcornocales, combina herencia andalusí y belleza natural

En 2024 se lanzaron las 18 Rutas Mágicas de España, itinerarios temáticos del vino, la dehesa, las Alpujarras o la Celtiberia, que invitan a conocer el país de forma más consciente, fomentando la pernoctación y el consumo local.

Establecimientos con alma

Desde 2025, la red distingue también a los Establecimientos Mágicos, alojamientos, restaurantes y tiendas que conservan la identidad del territorio. Un hotel rural, una taberna donde aún se sirve la tapa de siempre o una tienda que vende queso y aceite artesanos son parte esencial de esta red que impulsa el orgullo y el empleo local.

Cambados, corazón del Albariño, invita a recorrer sus pazos y pasear frente al Atlántico al caer la tarde

Cambados, corazón del Albariño, invita a recorrer sus pazos y pasear frente al Atlántico al caer la tarde

Viajar para sentir

En estos pueblos no se viaja para tachar una lista, sino para dejarse tocar por la emoción de lo sencillo: un potaje en la plaza, un atardecer sobre un castillo o una conversación al calor del fuego.

Pueblos Mágicos de España es, en definitiva, una red viva que cuida el alma del territorio y demuestra que otra forma de viajar más humana, más consciente y más emocionante es posible.

