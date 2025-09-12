Los pueblos de Extremadura más recomendados para pasar unos días de vacaciones

Los orígenes de Coria se remontan a la época prerromana y, desde los visigodos, se constituye como sede episcopal hasta que en 1959 se traslada a Cáceres. Un paseo por Coria debe iniciarse a través de la muralla accediendo por la puerta de San Pedro e ir pasando por el convento de la Madre de Dios, la catedral de Santa María de la Asunción, con elementos platerescos, el museo catedralicio, el castillo y el puente de piedra sobre un cauce seco. Precisamente, de ahí se deriva la expresión bobo de Coria (por la construcción de una pasarela sin río). Pero sí había agua, aunque una riada en el siglo XVI desvió el cauce y alejó el agua del puente. Posteriormente, el bufón Juan de Calabazas, pintado por Velázquez, al servicio de Felipe IV y natural de la localidad cacereña, pasó a llamarse el bobo de Coria. También hay que detenerse en el barroco palacio Episcopal, la ermita de Nuestra Señora de Argeme, el palacio Ducal o el Museo de la Cárcel Real. Con todo esto, Coria cuenta con especial seña de identidad: la fiesta de los Sanjuanes, declarada de interés turístico de Extremadura.