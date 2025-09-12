Los pueblos de Extremadura más recomendados para pasar unos días de vacaciones
Más de mil usuarios, a través de una publicación de Facebook de El Periódico Extremadura, han seleccionado sus municipios favoritos de la región para veranear este año.
¿Buscas el destino perfecto para desconectar este verano sin salir de Extremadura? Los lectores de El Periódico Extremadura lo tienen claro. A través de comentarios en una publicación en nuestra página de Facebook, más de mil usuarios han compartido sus rincones favoritos de la región para disfrutar de unos días de descanso.
Desde enclaves con encanto natural hasta pueblos llenos de historia, estas recomendaciones ciudadanas ofrecen una valiosa guía para descubrir lo mejor del turismo rural extremeño. En este artículo recogemos las propuestas más repetidas y valoradas por quienes mejor conocen el territorio: sus propios habitantes.
La Vera
Uno de los comentarios que más interacciones ha generado es el siguiente: "En cualquiera de La Vera". Y no es para menos. Esta comarca cacereña, situada a los pies de la sierra de Gredos, se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza, agua fresca y pueblos con sabor tradicional. Entre los más mencionados destacan Jarandilla de la Vera, con su castillo convertido en parador; Garganta la Olla, que conserva su arquitectura popular intacta; o Cuacos de Yuste, donde se encuentra el famoso monasterio de San Jerónimo de Yuste.
Por su parte, Villanueva de la Vera fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982. Su casco antiguo cuenta con calles estrechas, donde pueden verse las típicas regueras en el suelo para reconducir las aguas por el pueblo. La mayoría de las casas están realizadas en piedra, madera y barro, lo que dan al pueblo un encanto especial.
Además de su riqueza patrimonial, La Vera es sinónimo de gargantas y piscinas naturales como la Cascada del Diablo, el Chorro de Ventera, la Garganta de Gualtaminos, la de Minchones, La Hoz o el Charco del Campesino.
Sierra de Gata
Otro de los mensajes más destacados hace referencia a los pueblos de La Sierra de Gata, en el noroeste de la provincia de Cáceres. Esta comarca enamora por su naturaleza intacta, su arquitectura tradicional y el carácter hospitalario de sus vecinos. San Martín de Trevejo forma parte de la asociación 'Los pueblos más bonitos de España' y se caracteriza por su lengua propia: A Fala. Con raíces galaico-portuguesas, es hablada por sus habitantes y ha sido declarada Bien de Interés Cultural.
También se alzan Robledillo de Gata, ubicado en el Valle del Árrago, con su inconfundible entramado de casas de pizarra y calles estrechas, y Hoyos, capital administrativa de la comarca, ideal para recorrerla en cualquier época del año.
Por su parte, Valverde del Fresno está completamente rodeado de naturaleza, con una gran parte del territorio ocupado por espacios naturales. Los tres principales monumentos arquitectónicos son la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita del Cristo del Humilladero y ermita del Espíritu Santo.
Valverde de Burguillos
"Un pueblo pequeñito y muy acogedor, ahora tenemos un albergue municipal en el que por muy poquito dinero puedes pasar unos días y conocer el pueblo", dice una usuaria en relación a Valverde de Burguillos, un municipio pacense perteneciente a la comarca de Zafra, con apenas 270 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024.
Este pequeño lugar ha logrado convertirse en un ejemplo de sostenibilidad y desarrollo urbano a partir de una revitalización impulsada por la implementación de una Agenda Urbana 2030, un proyecto piloto promovido por la Diputación de Badajoz. Además, su 'cultura del agua' (fuentes, albercas, pilares y canalizaciones tradicionales) ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural por su valor etnológico y social.
El casco urbano conserva la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua, de origen renacentista y con un retablo barroco muy valorado. A las afueras, se alza la ermita de Nuestra Señora del Valle, con restos arqueológicos romanos, una pila bautismal y vestigios que apuntan a una posible vinculación templaria en el siglo XVI.
Hervás
La localidad cacereña de Hervás ha sido también muy mencionada. Situada en el pintoresco Valle del Ambroz, emerge como uno de los pueblos más fascinantes de Extremadura. Su bien conservada judería, declarada Conjunto Histórico‑Artístico en 1969, es un laberinto de calles estrechas y empedradas, jalonadas por casas con entramado de madera de castaño y adobe, vestigios de una comunidad judía floreciente en el siglo XV. De hecho, cuenta con la célebre Travesía del Moral, con apenas 50 cm de ancho, una de las calles más estrechas de España.
Valencia de Alcántara
Valencia de Alcántara, rodeada por el Parque Natural del Tajo Internacional y la Sierra de San Pedro, se ha consolidado como un destino imprescindible del turismo rural, según los usuarios de Facebook de este diario. Su trayectoria histórica, marcada por la convivencia de culturas -romanos, musulmanes, judíos y cristianos- ha dejado un legado único en su bien conservado barrio gótico-judío, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde se puede recorrer el trazado medieval con más de 260 portadas ojivales y fachadas de piedra enjalbegada. Cabe destacar la presencia de los dólmenes. Se considera uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa, con más de 40 dólmenes.
Los usuarios señalan, además, "su cercanía a Portugal, pudiendo así disfrutar de la gastronomía portuguesa y de dos pueblos con mucho encanto, Marvão y Castelo da Vide."
Jerez de los Caballeros
Llegar a Jerez de los Caballeros supone viajar en el tiempo. El término municipal ha estado habitado desde tiempos muy remotos, ya que se encuentran restos arqueológicos prehistóricos como el dolmen de Toriñuelo, en la dehesa de la Granja, además de los del Valcavado y de la Palomilla. También fue testigo del paso de los romanos, fenicios y árabes, que dejaron su huella en este territorio.
Rodeada por un entorno natural privilegiado, es la cuna del ibérico e ideal para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre. La cercanía al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ofrece rutas que permiten disfrutar de paisajes únicos, flora autóctona y una rica biodiversidad.
Guadalupe
La historia de esta localidad, también muy aclamada entre los lectores, está estrechamente ligada a la del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, monumento y enclave turístico reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1993, en el cual tuvo lugar la audiencia en la que los Reyes Católicos ofrecieron a Cristóbal Colón las carabelas. Este templo, construido en 1340, se constituye como uno de los mayores testimonios del mudéjar en el país consta de una fachada en cuyos extremos se levantan las torres del reloj (derecha) y la portería (izquierda). En esta última destacan los medallones con el jarrón de azucenas, emblema de la virgen morenita, y las armas del reino de Castilla.
Guadalupe está catalogado como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España desde el año 2018 y pertenece desde entonces a la asociación homónima. La localidad también es conocida por su Camino Real de Guadalupe, una histórica ruta de peregrinación que conecta diversos municipios de España. Recientemente, ha cobrado relevancia en el ámbito político, con iniciativas que buscan su recuperación y promoción como motor de desarrollo turístico y cultural.
La Codosera
La Codosera pertenece a la provincia de Badajoz y es otro pueblo rodeado de naturaleza, ya que se asienta sobre un valle rodeado de sierra, donde poder hacer rutas de senderismo. Es muy conocido por sus piscinas naturales. Lo más destacado para visitar es la iglesia parroquial católica bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad, el castillo de La Codosera, el Santuario de Chandavila y el cristo de La Codosera.
Coria
Los orígenes de Coria se remontan a la época prerromana y, desde los visigodos, se constituye como sede episcopal hasta que en 1959 se traslada a Cáceres. Un paseo por Coria debe iniciarse a través de la muralla accediendo por la puerta de San Pedro e ir pasando por el convento de la Madre de Dios, la catedral de Santa María de la Asunción, con elementos platerescos, el museo catedralicio, el castillo y el puente de piedra sobre un cauce seco. Precisamente, de ahí se deriva la expresión bobo de Coria (por la construcción de una pasarela sin río). Pero sí había agua, aunque una riada en el siglo XVI desvió el cauce y alejó el agua del puente. Posteriormente, el bufón Juan de Calabazas, pintado por Velázquez, al servicio de Felipe IV y natural de la localidad cacereña, pasó a llamarse el bobo de Coria. También hay que detenerse en el barroco palacio Episcopal, la ermita de Nuestra Señora de Argeme, el palacio Ducal o el Museo de la Cárcel Real. Con todo esto, Coria cuenta con especial seña de identidad: la fiesta de los Sanjuanes, declarada de interés turístico de Extremadura.
Alburquerque
En plena Sierra de San Pedro, desde su atalaya se contempla Portugal, además de las zonas serranas de Extremadura y las dehesa de encinas. Su fundación se remonta a época árabe, o incluso anterior, en los años de dominación romana. Pero sus monumentos más característicos se construyeron en la Edad Media: el castillo de Luna, la muralla que rodea el barrio gótico-judío Villa Adentro, la puerta de la villa y la puerta de Valencia. A ellos, se une otras edificaciones como el Santuario de Nuestra Señora de Carrión, la iglesia de San Mateo, la iglesia de San Francisco, el convento de la Madre de Dios y la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. A las afueras, se encuentran unas pinturas rupestres de la Edad de Bronce y declaradas monumento nacional en 1942.
La mayoría de lectores concuerdan en que todos los rincones de la región tienen su propio encanto, y cada uno de ellos destaca por algo especial. Una ruta por Extremadura es, sin duda, uno de los mejores planes que realizar este verano.
