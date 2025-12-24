Los 5 pueblos de España que todo viajero debería visitar, al menos, una vez en la vida: son los mayores representantes de la cultura española
Lugares que deben aparecer en tu lista de destinos de 2026 para poder afirmar que conoces el país del sur de Europa.
España está llena de lugares como Madrid, Barcelona o Valencia, sitios con calles siempre llenas, comercios que no descansan y un ritmo de vida frenético. Las ciudades españolas son uno de los destinos más codiciados con millones de visitantes cada año. Sin embargo, la joya de la corona son los pueblos, los cuales pueden presumir de ser de los más bonitos del mundo.
Es cierto que las ciudades también son increíbles, pero el encanto que tienen los pueblos de España es inigualable. Si fuese posible, lo mejor sería coger el coche y recorrerlos todos, pero como entendemos que esta tarea puede resultar bastante imposible, aquí te traemos los 5 que, sin duda, deben aparecer en tu lista de viajes al menos una vez en la vida.
5 destinos muy diferentes
España es uno de los países con mayor diversidad del mundo y, dependiendo de dónde vayas, encontrarás sitios que no tienen nada que ver con otros pese a su proximidad geográfica. Para que puedas decir que conoces el país al completo, aquí van 5 lugares muy diferentes entre sí que representan lo variada que es la cultura española.
Cudillero
Este pueblo se encuentra en Asturias y su puerto recuerda a la Costa Amalfitana de Italia. Es perfecto para los amantes del buen pescado y en él podrás visitar la plaza de la Marina, el casco antiguo o hacer la ruta de los miradores, ideal para los amantes del senderismo y de las vistas increíbles. Además, Cudillero también tiene monumentos importantes como su faro, del siglo XIX, o la Capilla Humilladero, del siglo XIII y el edificio más antiguo del pueblo.
Peñíscola
Del Cantábrico nos vamos al Mediterráneo, concretamente a la provincia de Castellón. Allí se encuentra Peñíscola, un pueblo con un castillo templario del siglo XIII que ha sido escenario de diferentes producciones audiovisuales. Además de estar lleno de playas y calas únicas, tiene lugares como el Parque de la Artillería, su faro o la Casa de las Conchas o de le Petxines, un edificio con una fachada completamente cubierta de conchas.
Sigüenza
Se encuentra en Guadalajara, y es uno de los pueblos medievales más bonitos de España. En él podrás encontrar un castillo del siglo XII, el cual hoy es Parador Nacional pero sigue lleno de una gran historia increíble, pues en él vivieron diferentes culturas como la árabe o la cristiana. En el pueblo también encontrarás lugares como la Plaza Mayor o la Catedral de Santa María, donde se encuentra el sepulcro del Doncel, uno de los reclamos más importantes de la localidad.
Mojácar
Lleno de casas blancas, este pueblo almeriense es uno de los más bonitos del sur de España. En él podrás visitar la Iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI, o la Plaza del Parterre, una antigua necrópolis árabe. Además de una increíble costa, Mojácar también ofrece El Arrabal, un antiguo barrio judío, o el Museo Casa de la Canana, el cual recrea una casa antigua de principios del siglo pasado.
Aínsa
Situado en el Pirineo Aragonés, en este pueblo de Huesca encontrarás el Portal de Afuera, una de las entradas que se conservan de la muralla que rodeaba la localidad, o su castillo, una fortaleza medieval del siglo XI. Tampoco puedes perderte su iglesia, su Plaza Mayor o sus calles, las cuales están empedradas y son capaces de transportarte a la Edad Media. Además, la naturaleza de la zona hace que parezca un lugar sacado de cuento.
