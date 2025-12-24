Los 5 pueblos de España que todo viajero debería visitar, al menos, una vez en la vida: son los mayores representantes de la cultura española

Se encuentra en Guadalajara, y es uno de los pueblos medievales más bonitos de España. En él podrás encontrar un castillo del siglo XII, el cual hoy es Parador Nacional pero sigue lleno de una gran historia increíble, pues en él vivieron diferentes culturas como la árabe o la cristiana. En el pueblo también encontrarás lugares como la Plaza Mayor o la Catedral de Santa María, donde se encuentra el sepulcro del Doncel, uno de los reclamos más importantes de la localidad.