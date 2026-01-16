7 pueblos de España perfectos para disfrutar de la nieve: completamente blancos y con un entorno natural impresionante, son ideales para una escapada
En invierno, y sobre todo cuando nieva, estos pueblos alcanzan su máxima belleza.
La España peninsular tiene la gran ventaja de gozar de una geografía de lo más variada: desde las playas y calas de fina arena donde disfrutar de las olas y el calor del verano, a extensas planicies de campos de todos los colores imaginables, o altas montañas donde escapar de las aglomeraciones y regocijarse con los escenarios nevados y la atmósfera invernal.
Aprovechando que estamos en pleno invierno, y que en muchas zonas del país la nieve ha dejado los paisajes blanquinosos llenos de belleza, perfectos tanto para ir unos días a esquiar como simplemente disfrutar de la nieve.
Nieve por doquier
Si bien son los Pirineos y los Picos de Europa las cordilleras que más nieve suelen acumular de toda la España peninsular, hay también otras montañas y sierras que, cuando llega el invierno, quedan cubiertas de blanco. Hoy descubrimos siete pueblos repartidos por la península ideales para una escapada de nieve.
Sotres (Asturias)
Ubicado en el corazón de los Picos de Europa, se trata del pueblo más alto del Principado, elevándose por encima de los mil metros sobre el nivel del mar. Rodeado por grandes cumbres y profundos valles, en invierno ofrece un escenario único, con la nieve cubriendo las preciosas casas tradicionales que conforman el pueblo y los bosques que lo bordean. El pueblo se encuentra dentro del municipio de Cabrales, así que es la oportunidad perfecta para degustar el maravilloso queso de mismo nombre.
Mogrovejo (Cantabria)
Perteneciente a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y con un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico, Mogrovejo se encuentra en el hermoso valle de Liébana. Repleto de casonas de los siglos XVI al XVIII, en invierno la nieve aporta una atmósfera todavía más mágica a las bonitas calles que conforman el pueblo. Su elemento más destacado es la Torre, un antiguo complejo señorial de finales del siglo XVIII.
Ochagavía (Navarra)
Oficialmente en euskera Otsagabia, este bonito pueblo del valle de Salazar ofrece en invierno un escenario sin igual. Sus tranquilas calles, bordeadas por casas de arquitectura tradicional que se asoman al río Anduña, adquieren en ésta época una ambiente perfecto para aquellos que van en busca de un poco de paz. Aquí podrás también degustar la mejor gastronomía de la comarca, como las típicas migas de pastor, así como la carne de caza, jabalí y corzo siendo los más típicos, y las setas.
Benasque (Huesca)
Pueblo bastante concurrido debido a su proximidad con la estación de esquí de Cerler, alberga un centro histórico medieval digno de ser descubierto, con la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, templo románico del siglo XIII, y varias casas señoriales de gran importancia en el pueblo. Además, al encontrarse a los pies del Aneto Benasque es también punto de partida de muchas rutas de senderismo que recorren la zona, con caminos que ofrecen panorámicas de lo más bonitas.
Arties (Lleida)
Enclavado en la Val d’Aran, a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, se halla muy cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret, por lo que por estas fechas suele estar muy animado. Desde 2023 pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, y no es de extrañar, pues realmente parece sacado de un cuento de hadas, algo que cuando se cubre de nieve queda aún más realzado. Dignas de ser visitadas son las iglesias de Santa Maria d’Arties, construcción románica del siglo XI, y Sant Joan d’Arties, un edificio gótico de finales del siglo XIII.
Morella (Castellón)
A pesar de encontrarse a tan sólo 60 kilómetros de la costa, este pueblo miembro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España ofrece uno de los paisajes más bonitos de toda la región cuando queda cubierto de blanco. Protegido por una muralla medieval que recorre todo el perímetro del pueblo y coronado por un imponente castillo que ha estado ocupado de manera ininterrumpida desde el III milenio a.C., Morella es verdaderamente uno de los pueblos más bonitos que puedes visitar durante esta época del año.
Capileira (Granada)
Situado en lo alto de la Alpujarra Granadina, a casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo sirve como puerta de entrada a Sierra Nevada, de la que, desde las calles empedradas de pueblo, se obtienen unas panorámicas impresionantes. Fue el segundo pueblo del Barranco de Poqueira en formar parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, y está declarado Conjunto Histórico Artístico, además de haber sido mencionado por el Consejo de Europa como modelo de arquitectura popular. Además del esquí, el entorno del pueblo es un lugar ideal para practicar el senderismo.
Evidentemente, hay muchísimos más pueblos repartidos por el país que por estas fechas quedan cubiertos por el hermoso manto blanco de la nieve. Así que ya sabes, ¡descubre todos los que puedas antes de que la nieve se funda definitivamente al terminar el invierno!
