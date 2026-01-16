7 pueblos de España perfectos para disfrutar de la nieve: completamente blancos y con un entorno natural impresionante, son ideales para una escapada

Enclavado en la Val d’Aran, a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, se halla muy cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret, por lo que por estas fechas suele estar muy animado. Desde 2023 pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, y no es de extrañar, pues realmente parece sacado de un cuento de hadas, algo que cuando se cubre de nieve queda aún más realzado. Dignas de ser visitadas son las iglesias de Santa Maria d’Arties, construcción románica del siglo XI, y Sant Joan d’Arties, un edificio gótico de finales del siglo XIII.