Los 10 pueblos de la costa gallega que los marineros llaman "la ruta del fin del mundo": un recorrido desde el encaje de Camariñas a los hórreos de Combarro

Hace cientos de años, se creía que el fin del mundo estaba en Galicia, más concretamente en el Cabo Fisterra, como su propio nombre indica. Realmente lo era, pues no se conocía nada más allá de aquellos límites. En aquella costa que los marineros consideraban el final, hay playas desiertas, acantilados, cabos, mitos, leyendas y mucho misterio. Pero lo que también hay son pueblos de una belleza magnífica que pertenecen a lo que los marineros llamaban "la ruta del fin del mundo".

Adriana Fernández

Los 10 pueblos costeros que no puedes perderte en Galicia

Muxía, La Coruña

El primer punto de la "ruta del fin del mundo" es este precioso pueblo considerado uno de los rincones más sobrecogedores de la Costa da Morte. Su gran símbolo es el Santuario da Virxe da Barca, un importante lugar de peregrinación que se alza frente al Atlántico como una atalaya imperturbable. Es una parada obligatoria del Camino de Santiago hacia Fisterra por sus paisajes y playas salvajes, faros y miradores en uno de los litorales más abruptos de toda España.

La iglesia del Santuario de la Virxe da Barca en Muxía / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Camariñas, La Coruña

Si por algo es conocido Camariñas es por ser la capital del encaje de bolillos. Se trata de una tradición artesanal que se ha extendido por todo el país pero cuyo centro neurálgico es este pueblo. Una de las cosas más llamativas es su ubicación, ya que se encuentra en una península junto a la ría de Camariñas, que destaca por su virginidad y escasa masificación. Está rodeado de paisajes duros pero al mismo tiempo bellos, donde el viento y el mar soplan como uno solo.

Camariñas, capital del encaje de bolillos / Istock / Meynuit

Muros, La Coruña

Esta joya medieval alberga uno de los cascos antiguos mejor conservados de todo Galicia, conformado por calles empedradas, soportales antiguos y pequeñas plazas que rezuman encanto. La vida marinera sigue siendo lo más importante allí, que se mantiene igual que hace años gracias a su lonja y puerto pesquero con productos de primerísima calidad. La postal más reconocible, donde salen las fotos más bonitas, es en el paseo marítimo y las galerías acristaladas frente al océano.

El Ayuntamiento de Muros / Istock / Jose Ignacio Soto

Noia, La Coruña

Durante la Edad Media, el puerto fue reconocido como puerto de Santiago por su importancia en el Atlántico. Aunque a día de hoy es más popular por su patrimonio monumental como la iglesia gótica de San Martín -o San Martiño en gallego-, la Alameda, el Puente Nafonso o el Museo de las lápidas gremiales en la iglesia de Santa María a Nova. Este último cuenta con una de las colecciones medievales más grandes de Europa y es algo muy curioso y único de ver.

La iglesia de San Martín en Noia / Istock / valilung

Ribeira, La Coruña

Este municipio está tan ligado al océano que cuenta con uno de los puertos pesqueros más importantes de Galicia. Muy cerca está el Parque Natural de Corrubedo, con una superficie de mil hectáreas. Está conformado por las dunas, la playa de Corrubedo y las lagunas de Vixán -de agua dulce- y la de Carregal -de agua salada-. Se dice que es uno de los paisajes salvajes más impactantes de la costa gallega, y además allí habitan hasta tres mil aves acuáticas como cercetas, zarapitos, patos-cuchara o correlimos.

Las casas de pescadores frente al puerto de Ribeira / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Cambados, Pontevedra

Este es uno de los pueblos más conocidos de la lista. Es capital del vino Albariño y, de hecho, en 2017 fue elegida como Ciudad Europea del Vino. En pleno corazón de las Rías Baixas, tiene un conjunto monumental emblemático, con puntos como las ruinas de Santa Mariña de Dozo, la plaza de Fefiñáns, la iglesia de San Benito, el paseo marítimo o la torre de San Saturnino. Todo ello, declarado Bien de Interés Cultural junto a sus preciosas playas.

Las calles de la villa de Cambados / Istock / David Andres Gurierrez

O Grove, Pontevedra

Uno de los mayores puntos de referencia del marisco en Galicia es O Grove, con fiestas gastronómicas como la Fiesta do Marisco que se celebra cada año. Es también desde donde se accede a la isla de La Toja, donde está el único balneario de Galicia con cinco estrellas. Además de playas tan famosas como A Lanzada, considerada en varios rankings como una de las más bonitas de todo el mundo.

Una de las playas más bonitas de O Grove / Istock / JAVIER G.BLANCO

Combarro, Pontevedra

El mayor icono de Combarro son sus más de 60 hórreos junto al Atlántico y sus vírgenes, que todas miran al mar. Esta construcción es muy típica del norte de España y, antiguamente, se utilizaban para almacenar alimentos y que no alcanzaran ni la humedad ni las ratas. Hoy son todo un icono de esta zona. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, con sus calles estrechas y casas de piedra, es uno de los pueblos más fotografiados de toda la región.

Combarro, el pueblo famoso por sus hórreos / Istock / lauradibiase

Baiona, Pontevedra

A su puerto llegó en 1492 La Pinta, una de las carabelas de Cristóbal Colón, anunciando el descubrimiento de América, por lo que goza de una gran importancia histórica. Entre sus monumentos más icónicos destacan la fortaleza y el Parador de Monterreal, la Virgen de la Roca, el Museo de la Carabela Pinta, el Monte Boi y, sobre todo, el casco antiguo, rodeado de murallas medievales que aumentan todavía más el encanto.

La playa de Barbeira en el pueblo de Baiona / Istock / Miguel Perfectti

A Guarda, Pontevedra

Este pueblo pontevedrés está dominado por el castro de Santa Tecla, uno de los yacimientos celtas más importantes del noroeste peninsular. Allí mismo también hay un mirador que ofrece unas vistas impresionantes sobre la desembocadura del río Miño y llega hasta Portugal. Es la fusión perfecta entre paisaje atlántico, tradición marinera e historia celta y medieval. Es el último pueblo del sur de la costa gallega.

El puerto de A Guarda en Pontevedra / Istock / Luis Costa

Galicia cuenta con una belleza natural y patrimonial única. Una de las maneras más bonitas de conocerla, al menos en parte, es mediante esta ruta que resulta perfecta para hacer este verano (o realmente en cualquier época del año). Si todavía no tienes plan, conocer el fin del mundo puede ser la mejor decisión que tomes.