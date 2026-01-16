Los pueblos de Cataluña con un Patrimonio de la Humanidad en lo alto de la montaña: tienen el conjunto de iglesias románicas más espectacular del mundo

La de San Juan de Bohí es otra de las iglesias más famosas del Valle de Bohí porque en su interior podemos contemplar cómo habría sido en sus orígenes: en las paredes se conservan las copias prácticamente perfectas de las pinturas murales que se realizaron cuando se construyó. Por otro lado, una de las que se considera de las más bonitas es la de Santa Eulalia de Erill la Vall, con un campanario desde donde se contempla todo el valle.