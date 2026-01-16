Los pueblos de Cataluña con un Patrimonio de la Humanidad en lo alto de la montaña: tienen el conjunto de iglesias románicas más espectacular del mundo
El arte románico que se concentra en un área tan pequeña es abrumador, pero también de lo más espectacular que has visto en tu vida.
En lo más alto de una montaña se erige, imponente y como si de una bestia fantástica se tratara, uno de los pueblos más bonitos de Cataluña. Su altitud media es de 15.000 metros sobre el nivel del mar. Algo lógico cuando se sabe que se ubica en el corazón del Pirineo leridano. Más concretamente, en el Valle de Bohí -o Vall de Boí, en catalán-.
Esta descripción podría servir para varios pueblos de la comarca de la Alta Ribagorza -Ribagorça en catalán- de Lleida, como Taüll, que parece sacado de una película de Disney. Sin embargo, hoy no vamos a centrar el foco en un solo pueblo sino en varios. Los pueblos del Valle de Bohí cuentan con un Patrimonio de la Humanidad que se traduce en el conjunto de iglesias románicas más espectacular del mundo.
Las iglesias románicas mejor conservadas de España
Además de su arquitectura única, lo más sorprendente es que están concentradas en un espacio bastante pequeño, dando al valle un aspecto muy especial. Se reparten entre los ocho pueblos que conforman el valle y cuya belleza radica en las preciosas y coquetas casas de piedra con tejados de pizarra, muy características de la zona. Las iglesias son también ocho más una ermita.
San Clemente y Santa María de Taüll, San Juan de Bohí, San Félix de Barrera, Santa María de la Asunción de Cóll, Santa Eulalia de Erill la Vall, Natividad de la Virgen de Durro, Santa María de Cardet y la ermita de San Quirico de Durro. Estas son todas las iglesias románicas, construidas entre los siglos XI y XII. Todas ellas han mantenido casi intacta su arquitectura, así como las pinturas murales de su interior que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Las iglesias más importantes de la Vall de Boí
La iglesia de San Clemente y Santa María de Taüll es la más representativa de todo el conjunto por ser uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica de Cataluña. Se consagró en el año 1123, siendo su imagen más característica la del Pantocrátor de San Clemente, que hoy está expuesto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En el mismo pueblo de Taüll también se encuentra la iglesia de Santa María de Taüll, que merece una visita aunque sea por el exterior.
La de San Juan de Bohí es otra de las iglesias más famosas del Valle de Bohí porque en su interior podemos contemplar cómo habría sido en sus orígenes: en las paredes se conservan las copias prácticamente perfectas de las pinturas murales que se realizaron cuando se construyó. Por otro lado, una de las que se considera de las más bonitas es la de Santa Eulalia de Erill la Vall, con un campanario desde donde se contempla todo el valle.
También cabe destacar la ermita de San Quirico de Durro por ser la única ermita entre tantas iglesias. Es del siglo XII y se encuentra a 1.500 metros de altitud y a un kilómetro y medio del pueblo de Durro. El paseo merece mucho la pena, aunque puede llegar a resultar un tanto duro. Desde lo alto se obtienen unas vistas privilegiadas del valle, viendo Barrera, Erill la Vall y Taüll al fondo en el horizonte.
