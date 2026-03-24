El pueblo con las casas indianas más bonitas de España desemboca en el Atlántico: está considerado la meca del marisco, tiene casas de colores y tiene un Bien de Interés Cultural
Se encuentra en la frontera con Portugal y cuenta con una tradición marinera impresionante que hace de su gastronomía un punto de referencia nacional.
España es uno de los destinos preferidos internacionalmente siendo incluso el segundo país más visitado del mundo. Cuenta con una historia y cultura impresionantes visibles en sus ciudades, pueblos y naturaleza que no dejan indiferente a nadie. Con la Semana Santa ya pisándonos los talones, te traemos la escapada perfecta.
Es un pueblo del norte de España que no llega a los 10.000 habitantes, y su historia se remonta a hace miles de años. Está bañado por el océano y cuenta con una costa impresionante. Además, estamos seguros de que aunque no lo hayas visitado has probado alguno de sus productos gastronómicos: son famosos internacionalmente.
El pueblo que pertenece al mar
Hablamos de A Guarda, un pueblo situado en la provincia de Pontevedra justo en la frontera con Portugal en la que se encuentra el río Miño, que desemboca en el océano Atlántico entre la localidad gallega y el pueblo portugués de Caminha. Cuenta con una tradición marinera muy profunda y arraigada, y su puerto pesquero es uno de los más importantes de las Rías Baixas.
Es tanta su historia con el mar que incluso cuenta con monumentos como el Monumento O Mariñeiro, una escultura que rinde homenaje a los marineros que desaparecieron y perdieron la vida; y el Museo do Mar, que cuenta con una colección de muestras de las antiguas artes de pesca y sus aparejos y otra con ejemplares de conchas procedentes de todo el mundo. Abre de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y su entrada cuesta solo 1,50 euros.
Una historia de miles de años
La historia de A Guarda se remonta a hace miles de años, pues cuenta con una asentamiento celta de antes de Cristo conocido como el Castro de Santa Trega, donde se especula que llegaron a vivir hasta 5.000 personas. Está en la cima del Monte de Santa Trega, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931 y desde donde tendrás unas vistas panorámicas impresionantes.
Otros de los monumentos más importantes del pueblo son el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza del siglo XVII que protegía la villa de los ataques de Portugal; la Torre del Reloj, situada en la plaza con la que comparte nombre y construida en 1730; o la Cetárea de A Grelo, una antigua escructura donde se almacenaban mariscos y que hoy es el inicio de la Ruta de las Cetáreas, que pasa por la costa.
Un marisco famoso internacionalmente
A Guarda es uno de los referentes por excelencia en el marisco, siendo la langosta el producto más importante y el plato estrella de la zona. Cuenta con una gastronomía basada principalmente en el pescado con platos como la lamprea, el pulpo, la sepia, las anguilas o la empanada gallega. Es la mezcla perfecta entre historia, un paisaje impresionante y comida excelente.
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