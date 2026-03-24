El pueblo con las casas indianas más bonitas de España desemboca en el Atlántico: está considerado la meca del marisco, tiene casas de colores y tiene un Bien de Interés Cultural

Otros de los monumentos más importantes del pueblo son el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza del siglo XVII que protegía la villa de los ataques de Portugal; la Torre del Reloj, situada en la plaza con la que comparte nombre y construida en 1730; o la Cetárea de A Grelo, una antigua escructura donde se almacenaban mariscos y que hoy es el inicio de la Ruta de las Cetáreas, que pasa por la costa.