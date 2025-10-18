"Es uno de los pueblos más bonitos del mundo": la confesión de un usuario de redes sobre un pueblo canario

El pueblo del que habla el usuario se encuentra en La Palma y es el Porís de Candelaria: "Es un pueblo metido en una cueva en la que entra el mar". En el vídeo, además, el tiktoker enseña cómo la localidad se prepara para celebrar sus fiestas. "Es muy curioso porque son las fiestas y lo están preparando todo", dice el joven mientras sujeta algunos preparativos para la ocasión.