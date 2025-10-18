"Es uno de los pueblos más bonitos del mundo": la confesión de un usuario de redes sobre un pueblo canario
La localidad se encuentra en la isla de La Palma
Un usuario de la red social TikTok (@ivanareyept) ha puesto el foco en un pueblo de las Islas Canarias. "¿Queréis saber cuál es el pueblo más bonito de España?" De esta forma comienza el tiktoker un vídeo en el que, además, asegura que el lugar es "posiblemente uno de los más bonitos del mundo".
El pueblo del que habla el usuario se encuentra en La Palma y es el Porís de Candelaria: "Es un pueblo metido en una cueva en la que entra el mar". En el vídeo, además, el tiktoker enseña cómo la localidad se prepara para celebrar sus fiestas. "Es muy curioso porque son las fiestas y lo están preparando todo", dice el joven mientras sujeta algunos preparativos para la ocasión.
Acerca del pueblo
"Todas las casas son blanquitas, se ve que todas las personas que viven aquí se conocen", explica el tiktoker, que aprovechó la ocasión para mostrar a la audiencia "el sitio donde nos podemos bañar": un lugar perfecto para ver el atardecer.
Porís de Candelaria se encuentra escondido en el municipio de Tijarafe. Algunos portales como, por ejemplo, la revista Traveler lo describen como "un escenario de cuento, un abrazo entre el lado más salvaje de la naturaleza y la mano del hombre, un oasis donde robarle cinco minutos más al reloj se convierte en una primera necesidad". El usuario lo confirmó en el vídeo: "Es una preciosidad y la gente es muy amable".
Síguele la pista
Lo último