Es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, se visita en un día y deberías conocerlo

Allariz fue residencia de reyes en la Edad Media, entre ellos, Alfonso X el Sabio. La localidad conserva una marcada huella medieval en su centro urbano. Desde 1971 y tras su declaración como Conjunto Histórico-Artístico, el casco urbano de Allariz ha sido objeto de una remodelación y rehabilitación que ha sido merecedora del Premio Europeo de Urbanismo. Viviendas, espacios públicos y comerciales remodelados y habitados de nuevo dan la bienvenida a los vecinos y visitantes que recorren sus calles a diario.