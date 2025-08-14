Es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, se visita en un día y deberías conocerlo
Está en Ourense y es una joya natural y patrimonial: tiene un museo del juguete y un enorme y original jardín de tres hectáreas.
Uno de los pueblos más bonitos de Galicia y que seguramente no conozcas está en Ourense, a unos 20 minutos por carretera de la capital. Situada en el valle del río Arnoia, Allariz es una joya tanto natural como patrimonial. Está enclavada en una Reserva de la Biosfera y cuenta con un precioso paseo fluvial en torno al río Arnoia. Pasear por sus calles empedradas y cuidadas es un placer.
Su casco histórico es de origen medieval y está declarado Patrimonio Artístico Cultural. En la Edad Media, esta localidad fue residencia de reyes, como Alfonso X El Sabio. Tiene seis museos, alguno de ellos únicos, como el del juguete. Allariz también dispone de un enorme jardín de tres hectáreas, que parte de él se renueva cada primavera con la participación de paisajistas de todo el mundo.
A continuación, te ofrecemos una pequeña guía de Allariz para que descubras todo sus encantos y no te pierdas nada si lo visitas.
Centro histórico
Allariz fue residencia de reyes en la Edad Media, entre ellos, Alfonso X el Sabio. La localidad conserva una marcada huella medieval en su centro urbano. Desde 1971 y tras su declaración como Conjunto Histórico-Artístico, el casco urbano de Allariz ha sido objeto de una remodelación y rehabilitación que ha sido merecedora del Premio Europeo de Urbanismo. Viviendas, espacios públicos y comerciales remodelados y habitados de nuevo dan la bienvenida a los vecinos y visitantes que recorren sus calles a diario.
Museo del juguete
Allariz dispone de hasta seis museos. Son el Museo Gallego del Juguete, el Museo de Moda de Allariz, el Museo do Coiro, la casa-museo Vicente Risco, el Museo de Arte Sacra de Santa Clara y el Muiño de Burato.
Ubicado en el antiguo Palacio de Justicia, una construcción de finales del siglo XVII, el Museo del Juguete alberga colecciones de juegos y juguetes de todas las épocas, en su mayoría donados por el vecino Alberto Oro Claro. También recibe contribuciones de otras personas.
El Museo de la Moda, por su parte, está ubicado en la casa de Castro Oxea, una construcción solariega del siglo XIV. Este equipamiento es único y pionero en Galicia. Gira en torno al sector textil de Allariz de forma interactiva y recrea la vida de la localidad durante siglos pasados.
Festival internacional del jardín
Una de las peculiaridades de Allariz es su festival internacional del jardín. Son más de 37.700 m² de agua, sonidos, colores y vegetación. Tres hectáreas de naturaleza junto al río Arnoia. Pionero en la península, es un rompecabezas verde que mantiene una estructura fija durante todo el año y renueva cada primavera doce espacios efímeros dedicados a la creatividad e innovación de paisajistas de todo el mundo, mediante un concurso de ideas.
Reserva de la Biosfera
Junto con los municipios vecinos de A Bola, Rairiz de Veiga y Vilar de Santos, Allariz fue declarado Reserva de la Biosfera con la denominación de “Área de Allariz”. De este modo, Allariz se ha situado en el mapa como un espacio con un entorno privilegiado, no sólo por su naturaleza, sino también por la adecuada intervención en el diseño de usos socioeconómicos adaptados a la tradición y garantía de futuro.
