Uno de los pueblos más bonitos de Galicia busca nuevos vecinos con ofertas de trabajo y viviendas baratas: a una hora de Santiago

A través de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, Ribadavia ofrece una interesante propuesta a todo aquel que busque un cambio de vida. "Bienvenidos a un pueblo lleno de vida", dice el alcalde en la presentación sobre un municipio que destaca por su paraje natural y una producción vitivinícola de altísima calidad. Además, realzan sus comunicaciones con Ourense, Vigo o Santiago de Compostela y la cantidad de servicios e infraestructuras que la componen.