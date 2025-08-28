El pueblo más bonito de España es una joya oculta de Asturias: paisajes únicos y vida tradicional entre montañas
Deja tus preocupaciones a un lado y absorbe la paz de este lugar.
Todos estamos de acuerdo en que los pueblos en la sierra son un encanto. Su aroma a leña te invade en cuanto pones un pie en la entrada, y las casas tradicionales con la gente de toda la vida te acogen sin dudar. Algunos serán más bonitos que otros, pero a la inmensa mayoría se puede llegar en transporte público o en coche. Aunque siempre hay alguna excepción...
En el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, se esconde (y nunca mejor dicho) un enclave al que no se puede acceder por carretera. Bulnes está situado en el concejo de Cabrales, sus casas de piedra y la naturaleza que lo rodea lo hacen uno de los pueblos más bonitos de España. No tiene más de 50 habitantes y está tan aislado que no es raro que en invierno se quede, en ocasiones, incomunicado por las nevadas.
Cómo llegar
La primera posibilidad, y única hasta hace casi 25 años, es la favorita de los montañeros. El camino que te va a llevar al pueblo es la ruta de la Canal del Texu. Comienza en Poncebos, desde el puente de la Jaya, y el camino te llevará entre piedras y rocas que no conocen el contacto del hombre, solo han sido moldeadas por el clima y el paso del tiempo; un entorno natural totalmente virgen. Durante este trayecto se bordea Peña Maín y el canal del río Texu, entre desfiladeros y rocas verticales que te dejaran impresionado. Llegando al final de la ruta, se allana el camino. Cerca de Bulnes hay una bifurcación que separa los caminos a Bulnes de Arriba y Bulnes de Abajo.
En 2001 se creó el funicular, mejorando así la poca conexión con el resto del país que tenía este pueblo. Esta obra de ingeniería recorre el camino en apenas 7 minutos, comienza en el Puente Poncebos y termina en Bulnes; es capaz de superar un desnivel de 400 metros.
Disfruta de sus encantos
El pueblo está dividido en Bulnes de Arriba y Bulnes de Abajo. La parte más antigua está en Bulnes de Arriba, donde se conservan los restos de una vieja torre de observación. Aquí las edificaciones son tradicionales, formadas por piedra caliza y tejados de colores rojizos. Esta zona, al estar más elevada, ofrece unas vistas impresionantes.
A pesar de los encantos de la parte más tradicional, los turistas se quedan en Bulnes de Abajo. En esta zona están los alojamientos, restaurantes (sobre todo en la parte del puente) y alguna pequeña tienda; es la partemás nueva y animada. Aquí se encuentra la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, restaurada en 2014 y a la que se homenajea en las fiestas patronales.
A las afueras de Bulnes, a unos 400 metros, hay un mirador con excepcionales vistas del Picu Urriellu, al que se puede llegar a pie desde el pueblo. También puedes visitar las ruinas de dos antiguos molinos cercanos: Molino de La Reguina y Molino del Chiflón. Por último, recuerda que esta es la zona del queso Cabrales, no puedes irte sin probarlo en su lugar de nacimiento.
Este pueblo es perfecto para desconectar del ajetreo de la rutina y respirar aire puro, solo hay hueco para la calma. Pero te advierto de que si lo visitas, tal vez no quieras volver a tu casa después.
Síguele la pista
