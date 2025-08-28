El pueblo más bonito de España es una joya oculta de Asturias: paisajes únicos y vida tradicional entre montañas

La primera posibilidad, y única hasta hace casi 25 años, es la favorita de los montañeros. El camino que te va a llevar al pueblo es la ruta de la Canal del Texu. Comienza en Poncebos, desde el puente de la Jaya, y el camino te llevará entre piedras y rocas que no conocen el contacto del hombre, solo han sido moldeadas por el clima y el paso del tiempo; un entorno natural totalmente virgen. Durante este trayecto se bordea Peña Maín y el canal del río Texu, entre desfiladeros y rocas verticales que te dejaran impresionado. Llegando al final de la ruta, se allana el camino. Cerca de Bulnes hay una bifurcación que separa los caminos a Bulnes de Arriba y Bulnes de Abajo.