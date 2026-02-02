El desconocido pueblo de Zaragoza con cinco recintos medievales amurallados: es uno de los sistemas defensivos más complejos de España
Con monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, es también un destino de aguas termales perfecto para visitar en invierno.
A veces, la mejor forma para aprender acerca de la historia de un sitio es dejar de un lado los libros y dirigirse hacia el lugar en cuestión. Podríamos pensar que con visitar un museo o centro de interpretación podría ser suficiente (y en algunos casos lo es, no lo vamos a negar); pero hay algo mucho más especial en visitar el entorno, descubrir los secretos que se esconden por entre sus calles o debajo de sus piedras, las historias que cuentan sus gentes…
En España tenemos la suerte de contar con muchos pueblos y ciudades que son como museos al aire libre, cuyas calles desvelan a sus visitantes todo tipo de detalles acerca de su pasado, ya sea un pasado reciente o de hace diez siglos. Uno de estos pueblos de gran relevancia histórica lo encontramos en la mitad norte de la península, en Aragón.
Más de diez siglos de historia
Situado a una hora al suroeste de la ciudad de Zaragoza, el pueblo de Calatayud alberga un impresionante patrimonio histórico-artístico que muestra a la perfección su rica herencia multicultural. Por la zona han pasado, a lo largo de los siglos, pueblos celtíberos, romanos y musulmanes, dejando entrelazados tras de sí importantes vestigios. Entre estos encontramos el yacimiento arqueológico de Bílbilis, antigua ciudad amurallada de origen celtíbero y posteriormente romana; o la Colegiata de Santa María la Mayor, cuya torre de estilo mudéjar fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con las torres de las iglesias de San Juan el Real y la Colegiata del Santo Sepulcro.
Pero si hay un yacimiento arqueológico de vital importancia en Calatayud es el conjunto fortificado de origen islámico que rodea la ciudad a lo largo de varios kilómetros y cuenta con cinco castillos estratégicamente distribuidos. Originalmente llamado Qal ‘at Ayyub, que en árabe significa fortaleza de Ayyub (en referencia al tercer emir de Al-Ándalus) y del que fácilmente deriva el nombre actual de Calatayud, este conjunto defensivo es el más antiguo construido por los árabes que se conserva en la península (data de inicios del siglo VIII), así como uno de los más antiguos del mundo islámico.
Un patrimonio histórico-artístico de lo más interesante
Además de estos importantes vestigios del pasado, repartidos por Calatayud podemos encontrar varios edificios de notable valor artístico, con casas señoriales y palacios renacentistas que le dan al casco antiguo del municipio un carácter muy especial. Muy especial de ver es la Puerta de Terrer, una construcción renacentista de finales del siglo XVI compuesta por dos torreones unidos por un arco sobre el que descansa el ángel de la ciudad.
Algunos edificios religiosos que merecen una visita son la Iglesia de San Pedro de los Francos, construida a principios del siglo XIV en estilo gótico y declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico en 1931, y la Iglesia de San Andrés, en un origen de estilo mudéjar y una imponente torre.
Destino termal
La comarca de Calatayud cuenta con varios balnearios perfectos para ir a relajarse durante unos días, especialmente en invierno, cuando las bajas temperaturas hacen que salir a la calle sea toda una osadía. Inaugurado en 1848 en las afueras del municipio e inaugurado en 1848, el Balneario de Paracuellos es el más antiguo de todos los de la zona. Sus aguas mineromedicinales, visitadas por miles de personas año tras año, están especialmente indicadas para dolencias de la piel debido a su composición sulfurosa. Con todo tipo de tratamientos y un elaborado circuito termal, el Balneario de Paracuellos volverá a abrir sus puertas a mediados de febrero.
Síguele la pista
Lo último