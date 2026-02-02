El desconocido pueblo de Zaragoza con cinco recintos medievales amurallados: es uno de los sistemas defensivos más complejos de España

La comarca de Calatayud cuenta con varios balnearios perfectos para ir a relajarse durante unos días, especialmente en invierno, cuando las bajas temperaturas hacen que salir a la calle sea toda una osadía. Inaugurado en 1848 en las afueras del municipio e inaugurado en 1848, el Balneario de Paracuellos es el más antiguo de todos los de la zona. Sus aguas mineromedicinales, visitadas por miles de personas año tras año, están especialmente indicadas para dolencias de la piel debido a su composición sulfurosa. Con todo tipo de tratamientos y un elaborado circuito termal, el Balneario de Paracuellos volverá a abrir sus puertas a mediados de febrero.