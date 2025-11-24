El pueblo de Zaragoza con el balneario más bonito de España: repleto de manantiales, con aguas medicinales y menos de 300 habitantes

Este es uno de esos lugares que son difíciles de encontrar en el mapa, pero que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Uno llega y siente que ha entrado en un pequeño santuario natural donde la calma se respira por cada rincón. Con menos de 300 habitantes, se ha convertido en la escapada perfecta para un puente, unos días de desconexión o un plan improvisado antes de que lleguen las fiestas de Navidad. En el sur de la provincia de Zaragoza, el frío no te impide disfrutar de los manantiales ni aguas mineromedicinales de este precioso pueblo.