El pueblo de Zaragoza con el balneario más bonito de España: repleto de manantiales, con aguas medicinales y menos de 300 habitantes
Este pequeño pueblo escondido tiene aguas curativas, arte rupestre y un entorno natural que lo convierten en el mejor destino para una escapada de fin de semana antes de las navidades.
Este es uno de esos lugares que son difíciles de encontrar en el mapa, pero que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Uno llega y siente que ha entrado en un pequeño santuario natural donde la calma se respira por cada rincón. Con menos de 300 habitantes, se ha convertido en la escapada perfecta para un puente, unos días de desconexión o un plan improvisado antes de que lleguen las fiestas de Navidad. En el sur de la provincia de Zaragoza, el frío no te impide disfrutar de los manantiales ni aguas mineromedicinales de este precioso pueblo.
La villa se recoge entre las paredes del cañón del río Mesa. Calles tranquilas, fachadas bajas y un ambiente tranquilo entre sus vecinos guardan su encanto. Pero es en sus balnearios donde este lugar muestra su esencia: edificios elegantes, rodeados de árboles centenarios y jardines majestuosos. Hablamos de Jaraba, un pueblo pequeño en cuyo interior hay piscinas termales, vapor y un entorno natural que capta la atención de cualquier viajero que busque paz.
Para curar el cuerpo y el alma
Su tradición balnearia ha marcado su historia reciente, con establecimientos como el Balneario Sicilia, declarado de Interés Turístico de Aragón y con más de siglo y medio de existencia. A él se suman el Balneario de la Virgen y el Hotel Balneario Serón, dos espacios emblemáticos muy cotizados por los turistas nacionales e internacionales. El entorno natural que envuelve el pueblo es, sencillamente, sobrecogedor. El Cañón del río Mesa, integrado en la Red Natura 2000, despliega paredes verticales que superan los cien metros de altura.
La iglesia y la antigua Casa del Santero forman un conjunto arquitectónico que abarca desde el siglo XIII al XVIII, restaurado con cariño y abierto al público. Por si fuera poco, las famosas pinturas rupestres se sitúan en el interior del Barranco de la Hoz Seca... Sin duda, una visita obligatoria para los amantes de la historia, y para los que buscan curar el cuerpo y la mente.
El balneario más bonito de España está en este pequeño pueblo de Zaragoza
Las aguas mineromedicinales, con temperaturas que oscilan en torno a los 34 grados, son ricas en bicarbonato cálcico y sulfatos, ideales para tratamientos respiratorios, dermatológicos o simplemente para dejarse llevar por la sensación de bienestar. La vida de los balnearios de la zona vivieron años de esplendor a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se convirtieron en lugar habitual de personalidades de la nobleza, de las artes y de la ciencia, como el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal.
El Balneario de la Virgen es uno de los más antiguos de España, comenzando su actividad terapéutica en 1828, cuyos efectos beneficiosos para la salud se atribuían al poder milagroso de Nuestra Señora de Xaraba. Su lago natural termal tiene unas dimensiones de 36 m de largo y 18 m de media de ancho, el más grande hallado en la zona. Debido al continuo emerger del agua con una caudal de más de un millón de litros diarios, y la salida de manera natural al rio Mesa, el agua no necesita ser tratada con agentes químicos externos para mantenerse en condiciones higiénicas óptimas.
Cómo llegar al pueblo en coche
Llegar a Jaraba es más fácil de lo que parece: desde Zaragoza basta una hora y media por la A-2; desde Teruel, algo menos de dos horas; y desde Madrid, poco más de dos horas y media. Distancias razonables para descubrir un lugar que mezcla naturaleza, historia y bienestar.
