El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal

San Pedro era antaño fiesta de guardar y en la que se cambiaba el mayordomo de la iglesia y se contrataba al pastor y al vaquero cuya tarea era de un año completo. Ese día le llegaba el turno de entrar en El Casal a la "Vacada Mansa": vacas y bueyes estabulados en los corrales del pueblo que se destinaban a las labores agrícolas y que allí permanecían recuperando fuerzas durante la siega, hasta que por "Señor Santiago" salían para afrontar la dura tarea del acarreo con carros por los caminos de rodera y la trilla con trillos de la cebada, el centeno y el trigo en La Era.