El pueblo de Zamora con la arquitectura medieval más bonita de España: tiene el lago glaciar más grande de Europa, un castillo revolucionario y es perfecto para visitar en otoño

La torre del homenaje se conoce como El Macho y es uno de los mejores puntos para observar una panorámica completa de Puebla de Sanabria y los valles que lo rodean, gobernados por las sierras de la Culebra y del Atalaya. De la misma época es también la muralla, aunque ampliada en el siglo XVII. Así como la iglesia de Santa María del Azogue, erigida en el siglo XII y con una mezcla de estilos propia de las reformas posteriores hasta el XVIII.