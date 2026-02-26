El pueblo con vistas al Cantábrico perfecto para esta Semana Santa: tiene una iglesia declarada Monumento Nacional, una de las rutas más bonitas de España y un museo muy especial

El norte de España cuenta con algunos de los pueblos más bonitos del país. Cudillero en Asturias, Sanxenxo en Galicia, Hondarribia en el País Vasco o San Vicente de la Barquera en Cantabria son claros ejemplos de ello. El color verde que lo caracteriza y las preciosas vistas tanto a la montaña como al mar hacen que sea el destino soñado por cada vez más personas.

Nuestra recomendación de hoy es un pequeño pueblo rodeado por el Mar Cantábrico, con algo mas de 10.000 habitantes e ideal para quien busca conocer el norte de España más tradicional. Es perfecto para desconectar del caos de la rutina, hacer rutas de senderismo e incluso atreverse a hacer surf.

Un pueblo pesquero encantador

Hablamos de Santoña, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. Tiene un ambiente tranquilo y muy acogedor, y cuenta con lugares como la Iglesia de Santa María del Puerto, de estilo románico y declarada Monumento Nacional desde 1931; la playa de Berria, perfecta para hacer surf; o el Museo de la Anchoa, dedicado al plato estrella de la localidad y donde aprenderás mucho sobre la industria pesquera.

Otro de los principales reclamos de la localidad son 3 grandes fortificaciones de la época de Napoleón: el Fuerte San Martín, el Fuerte del Mazo o de Napoléon y el Fuerte de San Carlos. Es más, incluso hay un tour teatralizado para recorrer “la Santoña napoleónica” con el mismísimo Napoleón Bonaparte.

Nuestra recomendación es que, una vez te adentres en Santoña, te pierdas por sus calles y puerto. Al no ser un sitio grande, se puede conocer al completo prácticamente en 1 día, por lo que puedes caminar por la localidad tranquilamente e ir descubriendo todo por tu cuenta.

Una ruta única

Aunque cuenta con un patrimonio impresionante, la estrella de Santoña es una de las rutas más bonitas de España: la Ruta al Faro del Caballo. Se encuentra en plena naturaleza, en el Monte Buciero, y las vistas que ofrece una vez alcanzas la meta son indescriptibles. Eso sí, hay que ir preparados, pues cuenta con 763 escalones.

Se recorre en aproximadamente 3 o 4 horas teniendo en cuenta la ida, la vuelta y el tiempo en el faro, donde si el clima lo permite podrás lanzarte al agua y darte un chapuzón. En el caso de que seas menos aventurero, no te preocupes, hay excursiones en barco desde Santoña y Laredo, el pueblo vecino, que te acercarán a él.

