El pueblo con vistas al Cantábrico perfecto para esta Semana Santa: tiene una iglesia declarada Monumento Nacional, una de las rutas más bonitas de España y un museo muy especial

Hablamos de Santoña, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. Tiene un ambiente tranquilo y muy acogedor, y cuenta con lugares como la Iglesia de Santa María del Puerto, de estilo románico y declarada Monumento Nacional desde 1931; la playa de Berria, perfecta para hacer surf; o el Museo de la Anchoa, dedicado al plato estrella de la localidad y donde aprenderás mucho sobre la industria pesquera.