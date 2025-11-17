Entre iglesias barrocas y murallas templarias: el pueblo que tienes que visitar en diciembre es una joya rural casi secreta de Badajoz

Perseguidos por la Santa Inquisición, se dice que las tropas de Fernando VI les acorralaron con intención de acabar con sus vidas, escondiéndose los pocos que todavía seguían vivos en la Torre del Homenaje. Tras aceptar su destino y decidir no luchar más, se estima que aproximadamente 60 guerreros fueron decapitados. Tras este suceso, a dicha torre se la conoce como la Torre Sangrienta.