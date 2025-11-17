Entre iglesias barrocas y murallas templarias: el pueblo que tienes que visitar en diciembre es una joya rural casi secreta de Badajoz
Un lugar que, aparte de encantador, posee una leyenda de lo más curiosa.
Muy cerca de la frontera entre Portugal y España, existe un lugar prácticamente desconocido con un encanto realmente impresionante.
Situado en la provincia de Badajoz, este pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes no solo posee una belleza impresionante, sino una historia de lo más interesante. Además, viene con leyenda incluida.
Una leyenda de lo más aterradora
Hablamos de Jerez de los Caballeros, una localidad con una gran influencia templaria.
Allá por el siglo XIII, los Caballeros Templarios tomaron el pueblo bajo mandato de Alfonso IX, convirtiéndolo así en la capital del Bayliato de Xerez, una zona formada por los pueblos de la zona.
La localidad le debe su nombre a estos caballeros, y su influencia en la localidad es tan grande que hasta existe una leyenda relacionada con ellos.
Perseguidos por la Santa Inquisición, se dice que las tropas de Fernando VI les acorralaron con intención de acabar con sus vidas, escondiéndose los pocos que todavía seguían vivos en la Torre del Homenaje. Tras aceptar su destino y decidir no luchar más, se estima que aproximadamente 60 guerreros fueron decapitados. Tras este suceso, a dicha torre se la conoce como la Torre Sangrienta.
Ahora, en Jerez de los Caballeros existe una leyenda que afirma que, a veces, en la medianoche de las noches de luna nueva, si prestas atención puedes escuchar los silbidos de los caballeros llamando a sus caballos, ya que supuestamente hace siglos juraron que volverían.
Un secreto extremeño
Aparte de poseer, como puedes ver, una historia de lo más interesante, Jerez de los Caballeros es realmente una joya escondida en el interior de España.
Inmerso en la Dehesa Extremeña, este pueblo está rodeado de una naturaleza realmente asombrosa que es imposible que te deje indiferente. Para que en caso de que te animes a visitarlo tengas claro qué hacer, te damos unas cuantas recomendaciones de sitios que debes ver sí o sí.
Iglesia de San Bartolomé
Esta preciosa iglesia del siglo XV es un lugar indispensable si visitas la localidad. Construida sobre otra de origen visigodo, es uno de los lugares más bonitos y característicos del lugar. Además, su interior barroco es realmente cautivador.
Si te sobra tiempo te recomendamos que también visites la iglesia de Santa Catalina y la iglesia de San Bartolomé, ya que las tres comparte el mismo estilo.
Castillo de Jerez de los Caballeros
Esta antigua fortaleza musulmana fue reconquistada por Alfonso IX en el siglo XIII, y destaca por su gran muralla de aproximadamente 1.700 metros. Con un origen templario, esta muralla es una auténtica maravilla que van a dejarte asombrado.
Las calles de Jerez de los Caballeros
Por supuesto, no puedes irte sin recorrer las calles de esta hermosa localidad. Su característico color blanco hace que los edificios sean realmente preciosos. Simplemente caminando por ellas, aunque sea sin rumbo, te enamorarás de este lugar.
Puerta de Burgos
Siendo, junto a la Puerta de la Villa, las dos únicas de la muralla que se mantienen en la actualidad, este lugar tiene un encanto muy curioso debido a que te lleva a pensar en toda la historia que ha tenido lugar en el pueblo siglos atrás. Es un viaje instantáneo al pasado.
Aunque te expliquemos lo que puedes ver en Jerez de los Caballeros, la sensación no se puede comparar con lo que vas a sentir si te animas y lo visitas.
Este secreto que guarda la España interior es un lugar que, al menos una vez en la vida, debes conocer. Además, es perfecto para una escapa rural un fin de semana, así que, ¡no te lo pienses dos veces!
