El pueblo de España que deberías visitar este verano es Bien de Interés Cultural, tiene una iglesia milenaria y un valle en el que reina el silencio
En la provincia de León descubrirás uno de los pueblos más bonitos de España, y acabará siendo tu favorito.
Cada vez es más frecuente el abandono de los pueblos: la temida España vaciada. Estos lugares son el hogar de nuestra historia y tradiciones, pero no pueden ofrecer lo que una ciudad, por eso cada vez son más las personas que deciden marcharse. Siglos de historia recorren las calles de estos pequeños sitios, y se refleja en sus casas, iglesias y monumentos. Afortunadamente, aún queda quien lo mantiene y cuida para que no se pierda su esencia, solo queda esperar que las nuevas generaciones también lo hagan.
Nuestro protagonista de hoy tiene menos de 20 habitantes y se encuentra en la comarca de El Bierzo, en el corazón del Valle del Silencio. Este pequeño pueblo leonés (uno de los más bonitos de España) se distingue por la belleza rural que recorre sus calles; las casas de piedra y madera decoradas con flores te transportan automáticamente a un pueblo de cuento. Pero no solo por dentro es bonito, el paisaje natural que lo rodea hace de Peñalba de Santiago un lugar único que, sin duda, querrás volver a visitar. En 1976 fue declarado conjunto Histórico-Artístico y, en 2008, Bien de Interés Cultural.
En plena ola de calor, este enclave es tu mejor opción para huir de las altas temperaturas. Los veranos son agradables y frescos debido a su ubicación montañosa y clima templado. Como en todo, hay excepciones, pero por lo general los termómetros no superan los 33 °C en verano; por las noches incluso necesitarás una sábana.
Siglos de historia
A pesar de estar bajo mínimos, en Peñalba de Santiago ha habido población desde hace más de mil años. Esta zona estaba poblada por ermitas y pequeños monasterios, y muchos ermitaños buscaban sitios a los que retirarse para meditar. Un obispo de Braga llamado Fructuoso decidió retirarse aquí en el siglo VII, muchos le siguieron y El Bierzo comenzó a poblarse; esto originó la aparición de monasterios como el de San Pedro de Montes.
Dos siglos después de la llegada de San Fructuoso, y tras la conquista musulmana, el obispo Genadio de Astorga siguió sus pasos y quiso repoblar la zona. Restauró el monasterio de San Pedro de Montes y fundó el origen del pueblo que conocemos hoy: el monasterio de Santiago de Peñalba (del que ahora solo queda la iglesia).
Empápate de cultura
El epicentro y origen de esta pequeña aldea es la Iglesia de Santiago de Peñalba, esta joya de arte mozárabe data entre los años 931 y 937. Fue declarada Monumento Nacional en 1931. Aunque solo quede esta parte de lo que en su día fue un monasterio, todavía se pueden admirar las pinturas murales que quedan en su interior. Los arcos de herradura y puertas de estética mozárabe muestran a la perfección sus orígenes.
El Valle del Silencio es uno de los lugares más bonitos de la comarca de El Bierzo. Se cree que el origen de su nombre proviene de una leyenda con San Genadio como protagonista. Este meditaba en su cueva (de la que hablaremos más tarde) pero el murmullo del río le impedía concentrarse, le mandó callar y el río dejó de sonar. Nunca se sabrá si es cierto, lo que hace aún más especial y mágico este sitio. El valle está lleno de riachuelos, praderas y bosques que ofrecen una infinidad de posibilidades de senderismo. Este oasis de paz está salpicado por pequeños pueblos como nuestro protagonista y sus vecinos: Montes de Valdueza, San Clemente de Valdueza o Valdefrancos.
La Cueva de San Genadio se encuentra en el Valle del Silencio y es donde tiene lugar la leyenda popular del ruido del río. El fundador del pueblo se retiró a esta cueva tras levantar el monasterio de Santiago de Peñalba para meditar durante sus últimos años; cueva se puede visitar a través de un sendero que parte del pueblo.
Peñalba de Santiago lo tiene todo: clima fresco, historia, entorno natural y belleza rural. Aquí tienes la excusa perfecta para descubrir nuevos sitios con encanto y dar una segunda oportunidad a los pueblos deshabitados. Es perfecto para unos días de desconexión y enfriamiento del sofocante calor de verano mientras te sientes en un cuento perdiéndote por sus rincones.
