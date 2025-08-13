El pueblo de España que deberías visitar este verano es Bien de Interés Cultural, tiene una iglesia milenaria y un valle en el que reina el silencio

El Valle del Silencio es uno de los lugares más bonitos de la comarca de El Bierzo. Se cree que el origen de su nombre proviene de una leyenda con San Genadio como protagonista. Este meditaba en su cueva (de la que hablaremos más tarde) pero el murmullo del río le impedía concentrarse, le mandó callar y el río dejó de sonar. Nunca se sabrá si es cierto, lo que hace aún más especial y mágico este sitio. El valle está lleno de riachuelos, praderas y bosques que ofrecen una infinidad de posibilidades de senderismo. Este oasis de paz está salpicado por pequeños pueblos como nuestro protagonista y sus vecinos: Montes de Valdueza, San Clemente de Valdueza o Valdefrancos.