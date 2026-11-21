Aparca el coche fuera de las murallas, que ya te puedes olvidar de él hasta que te vayas. Morella, en el interior de Castellón, es de esos pueblos que se disfrutan pateando, aunque, siendo honestos, vente con calzado cómodo porque aquí casi todas las calles tiran hacia arriba. La capital de la comarca de Els Ports conserva uno de los cascos históricos medievales más completos de toda la Comunitat Valenciana y está rematada por un castillo levantado sobre la misma roca de la montaña.

Morella, el pueblo medieval más bonito de Castellón / Istock / t

A la que vas subiendo te vas a ir encontrando con iglesias góticas, plazas con soportales y miradores abiertos al paisaje seco y montañoso que rodea la villa. Además, si tu viaje coincide con los meses de frío, mejor para ti: es temporada de trufa negra, el producto estrella de una cocina local muy pegada a la tierra donde también mandan los quesos curados, la cecina y los guisos tradicionales.

Adriana Fernández

Para empezar la ruta a pie, entra por el Portal de Sant Miquel, flanqueado por dos torres gemelas que dan paso a los dos kilómetros de murallas de los siglos XIV y XV que rodean el pueblo. Nada más cruzarlo te metes de lleno en un laberinto de calles empedradas que van subiendo y subiendo poco a poco. Si vas hacia la calle Blasco de Alagón te encontrarás con la zona con más ambiente: un paseo bajo soportales de piedra lleno de tiendas pequeñas donde comprar mantas de lana, quesos curados o embutidos de la zona.

Si sigues subiendo por calles estrechas llegas a la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, construida entre 1263 y 1330 y todo un referente del gótico valenciano. Al entrar, fíjate en su órgano monumental y en una curiosa escalera de caracol de madera policromada que sube al coro con escenas religiosas talladas. Muy cerca queda también la Casa de la Vila, el ayuntamiento gótico, cuya rehabilitación ganó el premio Europa Nostra en 1997.

La iglesia de Santa María de Morella (Castellón) / Istock / MEDITERRANEAN

Un castillo sobre la peña y un acueducto del siglo XIV

Si te quedan ganas de seguir subiendo cuestas (esperemos que sí, que te falta aún lo mejor), llegas hasta el castillo, que aprovecha la propia roca natural como defensa y tienes desde ahí unas vistas abiertas de todos los tejados del pueblo y de las montañas de Els Ports. Por esta peña pasaron romanos, visigodos y musulmanes antes de que tomara su forma medieval actual, donde todavía puedes recorrer la plaza de armas, el palacio del gobernador, varios aljibes y las antiguas dependencias militares. Justo en la ladera, antes de llegar arriba del todo, puedes hacer una parada en el antiguo convento de San Francisco, del siglo XIII, para dar una vuelta por su claustro.

El castillo de Morella (Castellón) / Istock / amoklv

Antes o después de recorrer el centro, acércate a las afueras del recinto amurallado para ver el acueducto de Santa Llúcia. Se levantó en el siglo XIV para abastecer de agua a los vecinos y conserva dos tramos de arquerías de piedra desde donde tienes una perspectiva estupenda de toda la ciudad amurallada.

El acueducto de Morella / Istock / Dreef

La trufa negra y los sabores del invierno en Els Ports

Tanta cuesta abre el apetito, y en Morella se come de maravilla. Si organizas la escapada en invierno (sobre todo entre finales de enero y marzo, cuando se celebran las Jornadas de la Trufa de Morella y Els Ports), te vas a encontrar este manjar por todas partes. Este hongo que crece bajo tierra junto a las raíces de encinas y robles marca la carta de los restaurantes locales: lo mismo te lo rallan sobre unos huevos revueltos que lo usan en guisos de carne, salsas, quesos o embutidos.

Trufa negra / Istock / 5

Además de la trufa, te recomendamos pedir una tabla de cecina y quesos de la comarca, probar algún plato de cordero y dejar sitio para el dulce típico de aquí: los flaons, un tipo de empanadillas rellenas de requesón y almendra que entran solas con un café antes de coger el coche de vuelta.