El pueblo de Valencia declarado como Maravilla Rural de España: en su centro histórico todavía se distinguen los barrios de las diferentes civilizaciones que lo han habitado

Ser reconocida como segunda maravilla rural de España no es solo un título llamativo, que también. Es el resultado de valorar un conjunto de elementos que definen la identidad y el modo de vida de un municipio; su patrimonio histórico, su entorno natural, la conservación de sus tradiciones y la forma en que todo ello convive con la vida cotidiana de sus habitantes. En el caso de Chelva, este reconocimiento se atribuyó por la preservación de aquello que ya existía. Efectivamente, por su trazado urbano, con barrios de origen andalusí, judío y cristiano; su relación directa con el agua, visible en fuentes, acequias y en el entorno natural cercano; y su historia como cruce de culturas han permanecido intactos con el paso del tiempo.