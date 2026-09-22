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El pueblo de tres habitantes de Aragón que ha sido rehabilitado tras 20 años abandonado: está cerca del Parque Natural más impresionante de España y tiene un puente colgante sobre el río

Pasó de tener 200 habitantes a quedarse completamente abandonado por culpa de un embalse que nunca llegó a existir.

El pueblo de Aragón de solo tres habitantes que fue desalojado por un pantano que nunca existió, vuelve a la vida

El pueblo de Aragón de solo tres habitantes que fue desalojado por un pantano que nunca existió, vuelve a la vida / Wikimedia Commons

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Noelia Santos

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España está llena de pueblos abandonados que tuvieron que reinventarse por diferentes motivos, y de todos los posibles, hay uno que suele repetirse con bastante frecuencia, uno que marcó la historia y la supervivencia de muchos pueblos en el siglo XX: la construcción de pantanos en la década de los años 50.

El pueblo medieval abandonado de Cáceres

El pueblo medieval abandonado de Cáceres / Istock

Uno de los mejores ejemplos es Granadilla, ese pueblo medieval abandonado en la provincia de Cáceres y que, años después, está siendo recuperado. Lo curioso es que hemos encontrado una historia similar, pero en otro lugar mucho más remoto y alejado: en la comarca de Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Y esta es su historia.

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Adriana Fernández

De aldea fantasma a pueblo recuperado

Hay que viajar hasta el valle del río Ara, en el Pirineo aragonés para encontrar Jánovas, un pueblo escondido entre montañas, muy cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su historia es la de un pueblo que fue desalojado para construir un embalse que (oh, sorpresa) nunca se llegó a construir. Lo curioso de todo es que pasó más de medio siglo entre la aprobación de la construcción del proyecto y su cancelación por inviabilidad

El origen de todo está en los años 50, cuando este pueblo de carácter agrícola y ganadero vivió el anuncio de un gran embalse que, inevitablemente, inundaría Jánovas y los pueblos vecinos de Lacort y Lavelilla. Inmediatamente comenzaron las expropiaciones y un proceso de expulsión que se prolongó durante décadas.

Un lugar escondido en el entorno natural de Ordesa y Monte Perdido

Un lugar escondido en el entorno natural de Ordesa y Monte Perdido / Istock / TONO BALAGUER

Se cortaron servicios básicos, se destruyeron campos y algunas casas fueron derribadas. Se sabe, por ejemplo, que la escuela fue cerrada en 1966 y en 1984 se marcharon las últimas familias que todavía quedaban por allí. Jánovas, que en el pasado llegó a tener más de 200 habitantes, se convirtió oficialmente en un pueblo fantasma.

Un pueblo recuperado, 20 años después

Sin embargo, el embalse nunca se construyó: el proyecto se descartó oficialmente en el año 2005 tras una declaración de impacto ambiental que ponía en cuestión su viabilidad, pero el daño (nunca mejor dicho) ya estaba hecho, y el pueblo, completamente abandonado a su suerte.

Y así hasta que, 20 años después, los descendientes de aquellos vecinos han comenzado a recuperar las propiedades y a reconstruir progresivamente el pueblo, casi como un homenaje al lema histórico de los vecinos del pueblo: “Jánovas no rebla”. Se trata de una expresión aragonesa que puede entenderse como Jánovas no se rinde. Y tanto que no, porque hoy ya son tres los habitantes censados.

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Patrimonio agrícola e industrial

Uno de los grandes símbolos patrimoniales de Jánovas es su puente colgante sobre el río Ara. Se trata de una de las antiguas vías de comunicación del pueblo remoto con el resto de poblaciones del valle, y forma parte indiscutible del paisaje de Jánovas, entre ruinas y casas recuperadas, y rodeado por el río y la montaña. Hacer una escapada para conocerlo, es la mejor manera para conocer su historia y ayudarlo a que siga existiendo. No se nos ocurre mejor plan.

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