Todos van a Toledo, pero pocos conocen el pueblo de un castillo-parador: murallas, vistas a Gredos y el palacio donde se alojaron los Reyes Católicos
Una fortaleza de origen medieval domina el pueblo desde lo alto y hoy acoge uno de los Paradores más singulares de Castilla-La Mancha.
¿Necesitas una escapada de fin de semana para otoño, sencilla, fácil de caminar y con mucho patrimonio? A poco más de 100 kilómetros de Toledo tienes Oropesa, que aparece sobre una colina con la Sierra de Gredos al fondo. La joya de la corona es su castillo en lo alto del pueblo, pero sus calles con murallas, torres, iglesias y antiguas casas señoriales son lo que va a hacerte pensar: ¿Cómo es posible que no haya venido aquí antes?
El principal reclamo es el conjunto formado por el Castillo Viejo y el Castillo Nuevo, este último convertido en Parador en 1930. Desde la parte alta se pueden ver los campos del Arañuelo y las montañas de Gredos, mientras que en el centro histórico quedan varios edificios que se pueden descubrir fácilmente a pie y así olvidarte al menos por un rato del coche.
El Castillo Viejo tiene origen musulmán y fue levantado entre los siglos XII y XIII, mientras que el Castillo Nuevo fue construido por los Álvarez de Toledo como residencia. Cuando lo visites, podrás recorrer sus patios, galerías y estancias, pero lo mejor son las vistas del paisaje desde distintos puntos de la fortaleza gracias a esa posición elevada.
Una vez visto, pasea por esas calles que no han perdido su aspecto medieval junto a las antiguas murallas en el casco histórico. El paseo te va a llevar hasta la Plaza del Navarro, la Torre del Reloj y el antiguo Pósito, que fue utilizado en su día para almacenar grano.
Los Álvarez de Toledo dejaron su huella
La familia Álvarez de Toledo marcó durante siglos la historia de Oropesa. En el siglo XIV, recibió el señorío de la villa y, en 1477, Fernando Álvarez de Toledo fue nombrado primer conde de Oropesa por Isabel la Católica. El Palacio de los Condes se levantó junto a la fortaleza y todavía conserva patios, galerías y elementos renacentistas (una zona de este forma hoy parte del Parador).
Más allá del castillo, en tu paseo por Oropesa no puede faltar una parada en el antiguo colegio de los Jesuitas, el Convento de las Misericordias y el Convento de Nuestra Señora del Recuerdo. En la Plaza del Navarro también te va a llamar la atención la biblioteca modernista, decorada con azulejos de Ruiz de Luna. No podemos olvidarnos tampoco del antiguo Hospital de San Juan Bautista, del siglo XV.
También merece la pena acercarse a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, vinculada históricamente al palacio. En su interior se conserva una pintura de Cristo con la cruz relacionada con El Greco, aunque las fuentes históricas la consideran una imitación y no una obra original del pintor.
Cada primavera (la próxima es del 16 al 18 de abril), además, las calles del casco antiguo recuperan su aspecto medieval durante las Jornadas Medievales, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Regional. Hay puestos, representaciones, torneos y espectáculos alrededor del castillo.
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