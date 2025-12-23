El pueblo de Teruel que tiene nombre de postre: está al lado de la mejor estación de esquí de la zona y es perfecto para visitar en invierno

Más allá de su nombre, Torrijas tiene un encanto único que crece aún más durante el invierno, cuando todo se suele cubrir de nieve. Está ubicado a 1.359 metros de altura y es un destino ideal para aquellos que busquen paz y tranquilidad y también para los más apasionados de los deportes de nieve, ya que se encuentra muy cerca de la estación de esquí de Javalambre.