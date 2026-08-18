El pueblo de Teruel donde se duerme con manta en agosto: aire puro, cielos estrellados y vistas a 1.600 metros de altura

Mientras buena parte de España afronta el verano buscando sombra, playa o aire acondicionado, hay un pequeño pueblo de Teruel donde las noches de agosto pueden pedir una manta. Se encuentra a unos 1.600 metros de altitud, y este detalle se nota especialmente cuando cae el sol. Los veranos son secos y relativamente cortos, pero las temperaturas nocturnas pueden descender por debajo de los 10 grados. De ahí que en agosto muchos busquen en este enclave una experiencia más fresca durante sus vacaciones.

Fiestas y vida local El calendario festivo de Griegos gira en torno a tres fechas. El 29 de junio se celebra San Pedro, patrón de la parroquia. El 22 de julio llega la fiesta grande, en honor a Santa María Magdalena, conocida popularmente como "La Malena", con misa mayor y procesión hasta la ermita de San Roque. Ya en pleno invierno, cuando la nieve cubre los tejados, el pueblo celebra la Hoguerica de San Antón, en honor al patrón de los animales. Y la primera semana de agosto, justo después de las fiestas grandes, se organiza la Semana Cultural, con talleres, teatro y actividades pensadas para todas las edades.

Griegos es un pueblo de la Sierra de Albarracín cuyos veranos se viven de una forma diferente. La ubicación del municipio permite ampliar fácilmente la escapada. También queda relativamente cerca el nacimiento del Tajo y el Parque Natural del Alto Tajo, ya en Castilla-La Mancha. En el pueblo hay una casa rural, un bar y un pequeño restaurante: lo justo para quedarse unos días, no una oferta hotelera pensada para masificarse.

Adriana Fernández

El motivo por el que no hace calor

El origen del pueblo se remonta a la época celtibérica. En el paraje conocido como El Cuarto se localizó una necrópolis celta de la que salió un escudo de bronce que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y cerca, en el yacimiento de Montón de Tierra, se han excavado tumbas de alrededor del año 300 antes de Cristo. Durante siglos, Griegos fue solo un caserío dependiente de Villar del Cobo, dentro de la Comunidad de Santa María de Albarracín que el rey Jaime I organizó en 1257. No se independizó como municipio propio hasta 1571.

Griegos (Teruel) / Turismo Sierra de Albarracín

Griegos se asienta a los pies de la Muela de San Juan, en los Montes Universales, y esa cota es la que explica que la temperatura media anual no pase de 7,5 grados y que en verano se mueva en torno a los 18-19. Los datos de AEMET sitúan la media estival cerca de los 11 grados. Por eso se le conoce como "el pueblo más frío de España en verano", aunque conviene aclarar una cosa: no es un título oficial ni una declaración institucional, sino una etiqueta que se ha ido consolidando con el paso del tiempo entre quienes le visitan. Lo que sí es oficial es su posición en el ranking de altitud: es el segundo pueblo más alto de España.

Una iglesia del siglo XVI con encanto (y mucho más)

Mientras tanto, no es solo su buen clima lo que capta la atención de sus visitantes. El pueblo también guarda algunos rincones que merece la pena conocer. La iglesia de San Pedro, cuyo origen se remonta al siglo XVI, es uno de los principales edificios del municipio, junto a la ermita de San Roque y el antiguo lavadero. Pero hay una visita especialmente curiosa: la Casa de las Mariposas, un espacio dedicado a los insectos en el que se pueden descubrir ejemplares pertenecientes a diferentes órdenes y especies.

¿Te perderías entre sus calles y su entorno? Quizás esta sea la señal para hacer una escapada diferente.