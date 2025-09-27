El pequeñísimo pueblo de Teruel gobernado por un castillo roquero y rodeado de manantiales: no tiene ni 35 habitantes

Estos pequeños pueblos despoblados han logrado que los turistas se desvíen de su ruta habitual por Aragón con Zaragoza, el Pirineo y Teruel como focos turísticos. Los viajeros han añadido a su plan de viaje zonas que antes no eran nada conocidas como el Matarraña, el Maestrazgo, la Ribagorza o las Cinco Villas. Estos lugares llevan camino de convertirse en poco tiempo en un referente turístico a nivel nacional y ya albergan algunas casas rurales que bien merecen una visita.