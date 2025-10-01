El pueblo termal de Barcelona que casi nadie conoce: su centro histórico es uno de los secretos mejor guardados del Modernismo
Los baños termales se levantaron en el siglo XIX y todavía hoy siguen en pie.
Ponemos rumbo a la costa del Maresme, en la provincia de Barcelona y muy cerca de la ciudad Mataró, porque ahí se encuentra uno de los tesoros que todavía quedan por descubrir en la región: un paraíso termal a orillas del Mediterráneo.
Los vecinos de este municipio, de apenas 3.200 habitantes, saben que los baños termales han sido uno de los principales atractivos del lugar desde tiempos de los romanos, y más tarde de los árabes, que también supieron aprovechar los beneficios para la salud que aportaban las aguas mineromedicionales que brotan de los manantiales de la zona.
Baños termales del siglo XIX
A finales del siglo XIX, el destino ganó tal popularidad, convirtiéndose en uno de los refugios de la alta burguesía catalana que podía permitirse viajar por salud. De esa época son los baños que hay junto al a plaza de la Vila, en Caldes d’Estrac, el precioso pueblo termal escondido en el Maresme.
Las aguas de Caldetes, como se conoce popularmente a este rincón de la costa catalana, emergen a través de una galería subterránea de 23 metros de profundidad, y lo hacen a una temperatura de 38 grados centígrados. Por su composición, están indicadas para el tratamiento de afecciones de tipo reumáticas, como artrosis, y afecciones respiratorias, entre otras enfermedades.
El secreto mejor guardado del Modernismo catalán
Eso, y que se encuentra junto al mar, hacen de este lugar un sitio ideal para disfrutar del termalismo en un ambiente relajado y decimonónico. Entre otras cosas porque de aquella época son las mansiones y casonas de veraneo que levantó la alta burguesía catalana durante los tiempos de la llamada ‘Febre d’Or’.
Corría el siglo XIX, una gran época de esplendor, de burbuja económica, que favoreció el crecimiento de la industria catalana: aumentaban las exportaciones, se abrían bancos y se construían grandes edificios. Y Caldetes era uno de aquellos pueblos en los que residían muchos de los ‘americanos’, como se llamaba a aquellos políticos y literatos que estaban haciendo crecer la región.
Eso explica el Passeig dels Anglesos, uno de los secretos mejor guardados del Modernismo catalán. Se trata del lugar donde se concentran los palacios, residencias y casas modernistas y noucentistes de Caldes d’Estrac, el otro gran atractivo que hacen de este destino termal uno de los lugares más bonitos de Cataluña.
Los edificios modernistas más bonitos
De todas las construcciones de Caldetes, hay un par de edificios que son auténticas joyas del Modernismo: el Ateneo Popular Rosa d’Or, levantado en 1906 en el centro del pueblo. Su fachada de ladrillos con cerámica vidriada y balcón corrido con barandilla de hierro es una de las más llamativas del lugar.
Y luego está la casa de la calle Santa Teresa, 5, con una fachada aparentemente sobria, pero con una decoración floral en su planta baja muy de la época modernista. La galería de ventanas del primer piso y la cornisa decorada con arcos ciegos, inspiradas en la decoración de las iglesias románicas, hacen de este edificio algo único.
