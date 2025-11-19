El pueblo templario más espectacular de España fue el lugar donde se crió Jaime I: del siglo XII y con una celebración de Interés Turístico Nacional
Un lugar que honra su historia con una celebración impresionante.
España posee pueblos realmente preciosos, pero hay uno en concreto que estamos seguros de que te dejará realmente sorprendido. Ubicado en Huesca, este lugar es conocido por haber sido el hogar de Jaime I y por una celebración de lo más interesante.
Con aproximadamente 18.000 habitantes, este pueblo oscense recibe una gran cantidad de turistas anualmente debido a su impresionante patrimonio.
Un pueblo con una gran historia
Hablamos de Monzón, un pueblo templario aragonés con una gran importancia en la historia de España debido a que, entre otras cosas, fue en varios momentos sede de las cortes de la Corona de Aragón.
Su castillo, situado en una colina, es considerado Monumento Nacional y, pese a haber sido construido por los musulmanes durante su ocupación en España, en el siglo XII se convirtió en la sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón, donde el siglo después Jaime I fue educado para así, con el tiempo, coger las riendas de la Corona.
Aparte de poseer una historia realmente interesante, el castillo de Monzón es uno de los lugares más emblemáticos de la localidad por su impresionante belleza, ya que su situación geográfica hace que sea visto desde cualquier lugar de la zona y que, si subes a él, puedas ver un paisaje realmente hermoso.
Además de este precioso monumento, Monzón tiene una fiesta que es considerada de Interés Nacional muy relacionada con la estancia de Jaime I en el pueblo debido a, en parte, la recreación tan rigurosa que lleva a cabo.
Una celebración capaz de transportarte al pasado
El Homenaje templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón posee este importante reconocimiento desde este año, y no nos sorprende en absoluto.
Esta fiesta, celebrada anualmente en el mes de mayo, recrea momentos como la llegada de Jaime I a Monzón y la rendición de la encomienda templaria a través de representaciones teatrales acompañadas de un mercado medieval, desfiles y bailes.
También, durante ese fin de semana, en Monzón podemos encontrar conciertos, visitas al castillo, concursos o actividades infantiles, entre otras cosas.
Si algo consigue Monzón es que todo el que vaya a sus fiestas se lo pase en grande y, además, conozca la historia del lugar.
Igualmente, si decides ir a Monzón ahora mismo, vas a poder seguir disfrutando de un pueblo que te va a dejar con la boca abierta. Es verdad que esta importante celebración no va a volver hasta mayo, pero te aseguramos que este lugar tiene mucho que ofrecerte.
Como has podido leer, tiene un castillo precioso, pero no es lo único que puedes ver en la zona. Hay varios lugares que debes conocer sí o sí como la Concatedral de Santa María del Romeral, que en varios momentos acogió a las cortes de la Corona, o la iglesia de San Juan, situada en la plaza con la que comparte nombre y con un estilo gótico realmente impresionante.
Si te ha llamado la atención, te animamos a visitarlo y descubrir por ti mismo las maravillas que este lugar tiene que ofrecer. Es cierto que mayo es el mes ideal, pero si lo visitas ahora te aseguramos que no va a dejarte indiferente. Monzón es realmente una joya que merece la pena conocer.
