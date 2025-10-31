El pueblo templario de Extremadura con una obra maestra de la ingeniería romana: del siglo II, al lado de un Parque Natural y perfecto para una escapada

La imagen heroica de los Caballeros Templarios se repite en todos los rincones del mundo que pisaron. Esta orden se creó en el siglo XII con el objetivo de proteger a los peregrinos cuando se adentraban en Jerusalén, que se encontraba en plena guerra. Eran hombres de Dios, que debían sus vidas a la oración y a la guerra, sin hacer demasiado ruido y en la austeridad. Con el paso de los siglos, su anonimato desapareció y se convirtieron en los caballeros más influyentes.