Ni Carcassonne, ni el Mont Saint-Michel: el pueblo templario más espectacular del mundo esconde un castillo que domina el Bierzo y leyendas sobre el Santo Grial

Cuatro años después, en 1086, se erigió la Iglesia de San Pedro, y ya se sabe que un pueblo es pueblo desde el momento en que tiene iglesia. Pero su verdadero esplendor llegó en el siglo XII, cuando Alfonso IX donó el control del territorio a la Orden del Temple. Su labor era la de proteger a los peregrinos de los invasores musulmanes, servir a los intereses de sus magestades Alfonso IX y Fernando II, y evitar los enfrentamientos entre gallegos y leoneses por el terreno.