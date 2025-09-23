Ni Carcassonne, ni el Mont Saint-Michel: el pueblo templario más espectacular del mundo esconde un castillo que domina el Bierzo y leyendas sobre el Santo Grial
Lo tienes mucho más cerca de lo que creías y cumple con todos los requisitos: paisaje, historia, leyenda, arquitectura...
Hay un territorio de la Península Ibérica que se golpea el pecho con más orgullo que el resto. Que presume de ser inconquistable y de preservar las raíces de toda nuestra historia. Ese lugar es la comarca del Bierzo, en León.
En este lugar legendario hay muchos parajes dignos de visita, pero la joya de la corona está aquí, donde el río Sil y el Boeza se encuentran y, junto a ellos, se alza una columna coronada con un impresionante castillo.
La historia de Ponferrada, el antiguo pueblo del castillo templario
Aunque hay asentamientos que demuestran que la zona de Ponferrada ya estuvo poblada durante el Neolítico, no es hasta el siglo XI cuando hay referencia histórica de la zona. Fue entonces, en 1082, cuando Osmundo de Astorga mandó construir un puente reforzado con hierro para facilitar que los peregrinos del Camino de Santiago pudieran cruzar el río Sil. Este puente fortificado, o Pons Ferrata, es el que da nombre al pueblo.
Cuatro años después, en 1086, se erigió la Iglesia de San Pedro, y ya se sabe que un pueblo es pueblo desde el momento en que tiene iglesia. Pero su verdadero esplendor llegó en el siglo XII, cuando Alfonso IX donó el control del territorio a la Orden del Temple. Su labor era la de proteger a los peregrinos de los invasores musulmanes, servir a los intereses de sus magestades Alfonso IX y Fernando II, y evitar los enfrentamientos entre gallegos y leoneses por el terreno.
Los templarios entraron en Ponferrada guiados por el Maestre Guido de Garda en un paseo que aún hoy se recuerda todos los veranos, en la primera luna llena de julio. En su poder, según cuenta la leyenda, estaban el Santo Grial y el Arca de la Alianza, que después fueron ocultados en el castillo que construyeron en la colina.
El castillo templario de Ponferrada
Aunque los Templarios fueron disueltos en el siglo XIV, les dio tiempo a dejar una potente impronta en el entonces pueblo de Ponferrada. Probablemente la más notoria sea el castillo, una construcción de 8.000 metros cuadrados que es exactamente como los castillos que los cuentos infantiles retratan: torres, almenas y entrada majestuosa. Fue declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional en 1924.
Bajo el mandato templario, además, se amuralló el núcleo urbano y se abrieron cuatro puertas: El Cristo, Paraisín, Las Nieves y Las Eras. En 1200, también los Caballeros de la Orden fueron responsables de hallar una imagen de la Virgen oculta en una encina. Hoy es la patrona de este territorio.
Aunque Ponferrada ha evolucionado mucho –la industria que llegó a mediados del siglo XX disparó la población y le otorgó la categoría de "ciudad"–, su alma templaria sigue intacta. Tanto en su callejero, marcado por la historia, como en el castillo que aún hoy sobrevive vigilante, alzándose en la colina.
