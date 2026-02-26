El pueblo templario más espectacular de España supera los 1.300 metros de altura: es Conjunto Histórico-Artístico y permite volar a 100 km/h sobre un cañón

Pero no todo aquí es historia. Y es que en este pueblo de menos de 800 habitantes todo es posible, ya que si alguna vez te habías preguntado cómo volar sobre un cañón, este rincón sabe cómo hacerlo. Gracias a su instalación de vértigo, una de las tirolinas más extremas de España, es posible alcanzar los 100 kilómetros por hora suspendido a cientos de metros sobre el abismo. Este viaje de poco más de un minuto permite sobrevolar los paisajes turolenses en un descenso doble, ideal para compartir con tu pareja la emoción de contemplar el Maestrazgo desde el cielo.