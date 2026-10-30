El pueblo templario más espectacular de España fue el lugar donde se crio Jaime I "el Conquistador": del siglo XII y con una celebración de Interés Turístico Nacional

Jaime I de Aragón, también llamado el Conquistador, fue uno de los monarcas más importantes de la Edad Media, el principal responsable de ampliar los límites de la Corona de Aragón. Aunque nació en Montpellier (Francia) en 1208, fue educado en un precioso pueblo de Huesca llamado Monzón. Fueron solo tres años, entre 1214 y 1217, pero marcaron por completo su futuro, ya que fue instruido por el maestre templario Guillem de Mont-Rodón.

Durante esos años en los que el infante Jaime vivió en Monzón, el pueblo se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino y, por ello, a día de hoy lo recuerdan con el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón todos los años desde 2001, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. En tres días, todo el pueblo vuelve atrás en el tiempo para experimentar la época del pequeño gran rey de Aragón, hay desfiles, danzas, mercados medievales...

Adriana Fernández

Los actos principales de este fin de semana, que suele ser en el mes de mayo, comienzan con el nombramiento del nuevo Concejo de Monzón, que se hace en la concatedral de Santa María supervisado por el maestre antes de la llegada del infante. Luego el pregón y, a continuación, el vasallaje de Monzón al rey Jaime, la llegada del ya confirmado heredero legítimo al trono. También se organiza un torneo a caballo para batirse en favor del monarca.

Un castillo que guardó la Tizona del Cid

La huella de Monzón va muchísimo más allá del rey aragonés. La Orden del Temple dejó una impronta bastante relevante, principalmente en el castillo de Monzón. El antiguo bastión árabe del siglo X pasó a manos cristianas en 1089, para después, en 1143, ser cedido a la Orden, que completó la construcción defensiva sumando murallas, torres, caballerizas, un refectorio y dormitorios. Tras la disolución de la Orden, sufrió varios asedios, incluyendo la Guerra Civil.

El castillo de Monzón en Huesca / Istock / Lumir Pecold

La fachada que hoy vemos pertenece al siglo XVIII y cuenta con un aspecto poco simple y discreto: la iglesia de San Nicolás cuenta con una gran variedad de elementos románicos, mientras que la Torre de Jaime I esconde las cárceles de la Encomienda. El interior del castillo alberga actualmente un centro de interpretación dedicado a los templarios. Pero la historia más llamativa es que se cuenta que Tizona, la espada del Cid Campeador, quedó custodiada aquí.

Las vistas de Monzón desde lo alto de la fortaleza / Istock / Lumir Pecold

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pasó por Monzón para pactar con sus valíes el matrimonio de una de sus hijas, Cristina, que acabó casándose con Ramiro Sánchez, señor de Monzón. De este matrimonio nacería el futuro rey de Navarra. En el año 1083 ocupó la fortaleza al frente de las tropas musulmanas. Gracias a la intervención del Cid, los reinos cristianos recuperaron este territorio y, con el tiempo, pasó a ser una de las encomiendas más importantes de la Corona.

La concatedral de Santa María en Monzón / Istock / nito100

El pueblo a día de hoy

Si bien Monzón ha cambiado desde Jaime I o el Cid Campeador, sigue habiendo resquicios de ese pasado tan boyante. Desde lo alto de la fortaleza, se contempla el precioso entorno que lo rodea y, desde abajo, se pueden conocer rincones como la concatedral de Santa María del Romeral de planta románica, que acogió varias veces las cortes de la Corona de Aragón, o la iglesia gótica de San Juan Bautista, ubicada en la plaza del mismo nombre.

La Casa Consistorial de Monzón, un ejemplo de palacio típico renacentista / Istock / nito100

La Casa Consistorial es un ejemplo de palacio típico renacentista, erigido entre los siglos XVI y XVII; cuenta con tres plantas y preside la plaza Mayor. Otros edificios destacados podrían ser el palacio de los Luzán, el de los Fortones, la Casa Pano o la Zazurca. Las calles angostas de la judería todavía se conservan en el entorno de la iglesia, así como algunos pasos cubiertos evocadores de la desaparecida muralla que un día pisó el pequeño Jaime I, el Conquistador.