El pueblo templario que conserva el último paso fluvial sin motor: paisajes de cuento y casas colgantes en uno de los lugares más bonitos de España

Se trata del ‘Pas de barca’. O lo que es lo mismo: un paso fluvial que hay que atravesar en barca, único medio de transporte permitido para acceder hasta el pueblo desde la orilla del río Ebro. Un sistema tradicional que cruza el río sin motor, tan solo mediante la fuerza de la corriente y cables guía (ese es el truco para que la barca no se desplace hacia los lados).