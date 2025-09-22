El pueblo templario de Cataluña perfecto para otoño: su castillo románico es el mejor conservado de la Orden del Temple en toda Europa

Lo bueno es que eso permite pasar por el Balcón de Miravet, uno de los miradores con las panorámicas más interesantes del lugar, y legado de un pasado por el que antes caminaron caballeros de la Orden, soldados de la guerra y peregrinos. Mucha historia para un municipio de menos de 700 habitantes y que es toda una joya para descubrir en otoño.