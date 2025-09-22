El pueblo templario de Cataluña perfecto para otoño: su castillo románico es el mejor conservado de la Orden del Temple en toda Europa
Y no solo eso: se trata del castillo románico cisterciense más relevante de toda la península Ibérica.
A este pueblo perdido en la provincia de Tarragona se le conoce como ‘la joya del Ebro’. Y no es para menos. Situado en la orilla derecha del río, concretamente en la comarca de la Ribera d’Ebre, oculta un rico patrimonio histórico, donde el protagonista es un imponente castillo templario.
La silueta de la fortaleza es lo primero que se ve desde la distancia, acaparando todas las miradas incluso antes de poner un pie en su entramado de callejuelas de trazado medieval. Calles que guardan un pasado lleno de historias, como la de la última batalla del Frente Republicano en Cataluña, muy presente todavía en la memoria del pueblo.
El castillo románico cisterciense más relevante de la península
El castillo que corona el Conjunto Histórico del Cap de la Vila está considerado como el mejor ejemplo de la arquitectura románica, religiosa y militar de la orden del Temple en todo Occidente. Y está aquí, en Miaravet, el precioso y pintoresco pueblo de Tarragona que se alza imponente a orillas del Ebro.
De hecho, el de Miravet es el castillo románico cisterciense más relevante de toda la península Ibérica, importancia equiparable al imponente castillo de Loarre, en su caso, uno de los mejores ejemplos de castillo románico lombardo.
Los orígenes de la fortaleza de Miravet se remontan al siglo XII, justo en ese momento en el que el conde Ramón Berenguer IV conquista el último reducto musulmán que quedada en todo el Ebro. Fue entonces cuando hizo la donación a la orden del Temple, levantado sobre los restos de la antigua fortaleza andalusí este castillo románico de nueva planta.
Lo hicieron siguiendo las tendencias de los monasterios cistercienses que en ese momento se estaban construyendo en el sur de Francia. Y el resultado es el primer castillo-convento de este estilo que se levanta en toda la Península. Su relevancia fue tal, que se convirtió en la inspiración de las obras militares más importantes de Tierra Santa.
Sede de la Orden del Temple en Cataluña
Los templarios hicieron del castillo sede de la Orden en Cataluña y Aragón, y así continuó hasta la abolición de la orden a principios del siglo XIV. Eso hizo que el castillo entrara en desuso, pasando a manos de la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén hasta mediados del siglo XIX.
Sin embargo, el castillo no ha perdido un ápice de su esplendor, al menos en cuanto a su estructura, lo que le ha permitido llegar hasta nuestros días como uno de los ejemplos más notables de la arquitectura militar templaria de toda Europa.
Para contemplarlo de cerca y admirar su riqueza histórica y arquitectónica, sí o sí, hay que subir a pie, porque este precioso pueblo de la Ribera d’Ebre prohibe el acceso en coche en todo su casco histórico (a excepción de los vecinos y personas con movilidad reducida).
Lo bueno es que eso permite pasar por el Balcón de Miravet, uno de los miradores con las panorámicas más interesantes del lugar, y legado de un pasado por el que antes caminaron caballeros de la Orden, soldados de la guerra y peregrinos. Mucha historia para un municipio de menos de 700 habitantes y que es toda una joya para descubrir en otoño.
