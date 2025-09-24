El pueblo templario más bonito de España: escondido en el corazón de la dehesa extremeña y considerado como la capital del barroco

Respecto al patrimonio, uno no puede irse de Jerez de los Caballeros sin visitar la iglesia de San Miguel, situada en el centro de la bonita plaza de España, o la de Santa María de la Encarnación, levantada a los pies de la alcazaba. La torre de esta iglesia es la más sobria de las tres, pero (esto es un secreto) desde aquí se tienen las mejores vistas de la fortaleza templaria: a primera hora de la mañana el sol ilumina por completo el edificio. Y eso hay que verlo.