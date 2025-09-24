El pueblo templario más bonito de España: escondido en el corazón de la dehesa extremeña y considerado como la capital del barroco
Declarado Conjunto Artístico Monumental, está muy cerca de Portugal, por si faltaran excusas para ir a visitarlo ya.
El legado monumental que dejaron los caballeros de la Orden del Temple a su paso por la península es extremadamente valioso y la excusa perfecta para hacerse una escapada casi en cualquier época del año. Eso nos lleva a poner rumbo a Extremadura, porque allí se esconde el que sin duda es uno de los pueblos templarios más bonitos de España.
Casi en la frontera de Portugal se esconde un municipio que ya existía en tiempos de fenicios y romanos. Aunque fue más cuando adquirió el nombre con el que ha llegado hasta nuestros días, un nombre que hace alusión directa a la Orden del Temple.
Corrían tiempos del rey Alfonso IX cuando los templarios consiguieron arrebatar a los musulmanes una población situada a unos 500 metros sobre el nivel del mar, al suroeste de lo que hoy es la provincia de Badajoz. Y le pusieron de nombre Jerez de los Caballeros. Desde ese promontorio dominaban la extensa vega del río Ardila, cuyo cauce baña una de las dehesa más extensas del mundo, situada entre Extremadura y el Alentejo portugués.
Y justo ahí se levanta majestuoso uno de los castillos templarios más asombrosos de toda España, una fortaleza que se incorporó a la Orden en el siglo XIII y que sin duda supone uno de los grandes atractivos del lugar que, para mayor orgullo, está dentro de la lista de los Pueblos más bonitos de España.
Qué ver en este precioso pueblo templario
Jerez de los Caballeros es un pueblo con un centro histórico amurallado, con un legado tan bien conservado que está declarado Conjunto Histórico Monumental desde los años 60 del siglo XX. La muralla fue levantada por los templarios, y se sabe que tenía seis puertas de acceso, de las que hoy solo se conservan dos: la de Burgos y la de la Villa.
El cinturón que recorre la ciudad, un grueso muro de sillería de granito, es digno de ver, pero el gran atractivo de Jerez de los Caballeros es otro: la fortaleza templaria. Una construcción de origen musulmán que fue reconstruida por los caballeros de la Orden en el siglo XIII, tras la reconquista. De todos los rincones que aguarda este templo, uno de los lugares más visitados es la Torre Sangrienta, nombre con el que se conoce a la Torre del Homenaje, la más importante de toda la fortaleza.
La capital del Barroco en Extremadura
A Jerez de los Caballeros se la considera la capital del Barroco de Extremadura por el patrimonio monumental de esa época que ha llegado hasta nuestros días. Desde palacetes (como el del Bachiller Juan Martínez de Logroño y los de las Cigueñas) a conventos y edificios religiosos. Y la iglesia de San Bartolomé es uno de los mejores ejemplos, levantada en el siglo XV en estilo Gótico pero ampliada en los siglos posteriores bajo un marcado estilo Barroco.
De esa época es la torre, ornamentada hasta el exceso con yeso y barro vidriado en tonos dorados y azules. Imposible no fijarse en ella. Por cierto, esta iglesia está catalogada, por sí sola, como Bien de Interés Cultural, lo que deja constancia de su importancia individual dentro del centro histórico y del Conjunto Monumental del pueblo.
Lo más curioso es que en esta iglesia fue bautizado Núñez de Balboa, el conquistador que pasó a la historia por ser el primero en avistar los mares del sur, o lo que es lo mismo: el océano Pacífico en tiempos de los viajes a las Indias y el descubrimiento de América.
Respecto al patrimonio, uno no puede irse de Jerez de los Caballeros sin visitar la iglesia de San Miguel, situada en el centro de la bonita plaza de España, o la de Santa María de la Encarnación, levantada a los pies de la alcazaba. La torre de esta iglesia es la más sobria de las tres, pero (esto es un secreto) desde aquí se tienen las mejores vistas de la fortaleza templaria: a primera hora de la mañana el sol ilumina por completo el edificio. Y eso hay que verlo.
