El pueblo templario de Andalucía perfecto para una escapada de otoño: con un castillo que se eleva a casi mil metros de altura en un paraje natural único en España
Su centro está declarado Conjunto Histórico, y el entorno, Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Todos los castillos son interesantes. Su silueta recia, de fuertes muros de piedra y altos torreones defensivos, llama la atención de quienes se topan con ella. Y aunque lo normal es que estén situados en lugares elevados, los hay que parecen hacer equilibrios sobre la montaña, haciendo que sea realmente imposible apartar la mirada.
En España hay buenos ejemplos, y uno de los más atrevidos se encuentra en el sur, levantado sobre un peñasco que se eleva casi mil metros sobre el nivel del mar. Lleva en pie desde el siglo XII, momento histórico en el que los musulmanes tomaron la península y levantaron incontables fortalezas y edificios defensivos.
Lo hemos encontrado en un pequeño pueblo ubicado en las faldas de la sierra de Cazorla, coronando el valle del Guadalquivir desde lo alto del castillo. Es La Iruela, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz, y una opción perfecta para hacer una escapada de otoño.
Un centro declarado Conjunto Histórico
La Iruela (no confundir con La Hiruela, con ‘h’, de la comunidad de Madrid) es la puerta de entrada al Parque Natural de las Sierras de Cazorla y Las Villas, un entorno natural envidiable, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, y que presume de ser el mayor espacio protegido de España.
Su centro histórico es el mejor legado patrimonial de su pasado glorioso. Tan bien conservado, que está declarado Conjunto Histórico desde hace más de tres décadas. Y aunque el entramado de callejuelas estrechas y empinadas, flanqueadas por casas de fachadas blancas, mantienen vivo el encanto de otras épocas, no hay duda de que el castillo es su máximo exponente. Una construcción que se eleva frente a las cumbres de Cazorla y que, sí o sí, es lo que hay que ver en este municipio jienense.
Como tantas otras fortalezas defensivas de España, el castillo de La Iruela fue tomado por los templarios durante la Edad Media. Fueron ellos quienes lo reformaron y le colocaron su icónica torre del Homenaje, el elemento más característico de la fortaleza, y visible casi desde cualquier parte del municipio y alrededores. Se encuentra en la punta más alta del peñón rocoso, a 915 metros de altura, como una obra maestra de la ingeniería de la época.
Qué ver en este pueblo templario, además del imponente castillo
Junto al castillo se encuentran las ruinas de lo que fue la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos. Están dentro del recinto amurallado del castillo, y aunque lo que vemos hoy son los restos del templo de corte renacentista, se sabe que fue levantado sobre uno más antiguo de época medieval.
El monasterio no ha tenido tanta suerte como el castillo y su estado actual es algo más ruinoso. Un incendio durante la época de la Independencia francesa acabó con casi todo el conjunto, aunque al menos las partes nobles siguen en pie, completando el paisaje a este lado de la sierra de Cazorla junto al monumental castillo.
