El pueblo templario de Andalucía perfecto para una escapada de otoño: con un castillo que se eleva a casi mil metros de altura en un paraje natural único en España

Su centro histórico es el mejor legado patrimonial de su pasado glorioso. Tan bien conservado, que está declarado Conjunto Histórico desde hace más de tres décadas. Y aunque el entramado de callejuelas estrechas y empinadas, flanqueadas por casas de fachadas blancas, mantienen vivo el encanto de otras épocas, no hay duda de que el castillo es su máximo exponente. Una construcción que se eleva frente a las cumbres de Cazorla y que, sí o sí, es lo que hay que ver en este municipio jienense.