El pueblo más al sur de Aragón tiene un histórico balneario que es perfecto para una escapada en otoño

El otoño ya está aquí y ha traído un descenso brusco de las temperaturas en Zaragoza, Huesca y Teruel. Los aragoneses han tenido que cambiar por completo su vestimenta en la última semana sacando del armario la ropa de abrigo. La gente se va retirando poco a poco de las escapadas de fin de semana a la montaña por los riesgos de tormenta y se ven obligados a buscar otras alternativas de ocio sin depender de la meteorología.