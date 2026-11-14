Lo llaman "el pueblo de la suerte", tiene 2.000 habitantes y su administración vende un millón de décimos al año: un castillo medieval sobre el río y uno de los mejores destinos de rafting del Pirineo
Una localidad pirenaica que ha hecho de la lotería su seña de identidad, pero que también conserva los restos de un castillo condal, una antigua cárcel convertida en museo y un río famoso por sus rápidos.
A cualquiera que haya encendido la televisión un 22 de diciembre le suena este rincón del Pirineo de Lleida. Su propio nombre en catalán significa literalmente "suerte", y desde hace décadas ha hecho honor a su fama convirtiéndose en lugar de peregrinación para quienes buscan pellizcar un premio (ay...si nos tocara, cuántos viajes nos quedan aún por hacer). Hablamos de Sort, la capital de la comarca del Pallars Sobirà, una localidad de apenas 2.000 habitantes que cada Navidad despacha más de un millón de décimos gracias al tirón imparable de La Bruixa d’Or.
Ve y cómpralo, ¡pero no te vuelvas directamente a casa! Te perderías lo mejor del viaje. Sort es un pueblo de montaña con muchísima personalidad, vigilado desde lo alto por un castillo condal y partido en dos por las aguas bravas del río Noguera Pallaresa. Vas a llegar por la curiosidad, pero si te acabas quedando un fin de semana entero te aseguramos rutas de montaña, historia medieval y platos de cuchara de los que te arreglan el cuerpo.
La Bruixa d'Or y un castillo que vigila el valle
La historia de cómo este pueblo acabó en boca de toda España empezó en agosto de 1986, cuando Xavier Gabriel decidió abrir una administración de lotería lejos de las grandes ciudades. La idea acabó convirtiéndose en un fenómeno gracias a su visión para vender décimos por internet y a una lluvia de primeros premios de Navidad y del Niño que dispararon su fama. Si vas, es obligatorio frotar el boleto en la escultura de la bruja.
Tras hacer lo que toca, empieza la visita al pueblo. La historia de Sort viene de cuando los condes de Pallars eligieron esta peña para levantar su residencia. Todavía se conservan en pie tramos de muralla, dos torreones circulares medievales y una fachada gótica del siglo XV. A sus pies está el casco antiguo, lleno de callejuelas de piedra que puedes ir recorriendo para pasar por el Carrer Major, la plaza Major y la iglesia de Sant Feliu.
El río que convirtió al pueblo en la meca del rafting
En cualquier puente del pueblo verás balsas neumáticas bajando a toda velocidad entre remolinos de espuma blanca. El río Noguera Pallaresa es el gran motor de aventura de la zona y uno de los mejores escenarios de toda Europa para los deportes de aguas bravas. Todo empezó en 1955 cuando unos piragüistas belgas y franceses descubrieron el potencial de estas corrientes.
Aunque no seas un gran deportista puedes tirarte al agua, porque en Sort hay decenas de empresas especializadas que organizan descensos de rafting para todos los públicos, desde tramos tranquilos para ir en familia hasta bajadas llenas de adrenalina durante el deshielo de primavera. Si quieres probar algo distinto, también puedes animarte con el kayak o el hydrospeed, donde bajas literalmente tumbado sobre un trineo acuático.
Historias de huida en los Pirineos y pueblos perdidos entre prados
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas cruzaron las montañas fugándose de la Europa ocupada por los nazis, y esta comarca fue una de las principales puertas de entrada. Muchos de los que eran interceptados acababan encerrados en la antigua cárcel del pueblo, un edificio que hoy puedes visitar convertido en la Presó-Museu Camí de la Llibertat, donde se cuenta con todo detalle el drama y la valentía de aquellas rutas de evasión.
Para rematar la escapada, aprovecha que Sort es la base de operaciones perfecta para explorar el valle de Àssua y los alrededores. Puedes coger el coche y subir hasta pequeños pueblos ganaderos como Llessui, rodeado de prados verdes y montañas, o acercarte a hacer senderismo tanto al Parque Natural del Alt Pirineu como al entorno del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Después de patear el monte, remata el día en cualquier taberna local probando el xolís, un embutido curado tradicional de la zona, o una buena escudella caliente.
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