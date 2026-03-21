El pueblo sobrenatural con la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano está en España: está rodeado de montañas rojas, tiene un lago hecho de lágrimas y una ruta te lleva a una cueva encantada

El resultado fue la destrucción controlada de las montañas y la acumulación de sedimentos donde se separaba el oro que dio lugar a un paisaje completamente transformado, con formas irregulares y tonalidades rojizas que todavía se conservan. Se considera un "paisaje cultural" y tiene la denominación de "Parque Cultural". Pero no solo eso. También fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (y se hizo con polémica de por medio, ya que no todas las delegaciones estaban de acuerdo al considerarlo el resultado de la actividad destructora del ser humano).